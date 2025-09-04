Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri’nde ihale soruşturması: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada CHP'li Beşiktaş ve Avcılar belediyelerinde düzenlenen ihaleleri mercek altına aldı. Adrese teslim ihalelerde usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan 5, Avcılar Belediyesi'nde çalışan 2 zanlı gözaltına alındı. Daha önce Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da belediyelere yönelik soruşturmalar çerçevesinde tutuklanarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı.