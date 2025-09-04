PODCAST CANLI YAYIN

CHP İstanbul’da mahkeme krizi: Gürsel Tekin göreve başladı, Genel Merkez itiraz etti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden aldı, yerine Gürsel Tekin başkanlığında geçici kurul atadı. Tekin göreve başladığını açıklarken, CHP Genel Merkezi karara itiraz etti.

Giriş Tarihi:
CHP İstanbul'da mahkeme krizi: Gürsel Tekin göreve başladı, Genel Merkez itiraz etti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Mahmeke Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti. Bunun üzerine CHP Genel Merkezi, Tekin'i ihraç ettiklerini, İl binasına sokmayacaklarını bildirdi.

Görevi kabul ettiğini belirten Gürsel Tekin, AHaber'e yaptığı açıklamada, görevinin başında olduğunu, planlamalarını yaptıklarını, ihraç kararını ise kamuoyunun takdirine bıraktığını ifade etti. Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim, 'Hırsızlıkarsızlık' bulamayıp aidat konuşuyorlar. Hep altı ok'a sadık kaldım, arkadaşlarım tertemizdir." dedi.

Tekin, bir başka yayın organına yaptığı açıklamada görevi devraldıklarını belirterek "Ben ve arkadaşlarım bugün (dün) itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı dönemimde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam." sözlerini kaydetti.

Bu açıklama üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den jet cevap geldi. "İl Başkanı İl Binası'nda görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir." dedi.

ÖZEL İTİRAZ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı hakkında alınan karar sonrası, dün sabah İstanbul'a geldi. 81 il başkanını da Megakent'e davet etti. CHP kurmayları ve hukukçularının önceki gece boyunca mahkeme kararını inceledikleri öğrenildi. CHP'nin hukukçuları, İl yönetimi hakkında tebdir kararını veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, tüzel kişilik olarak dün itibariyle itiraz başvurusu yaptı.

