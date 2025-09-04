PODCAST CANLI YAYIN

Seyhan Belediyesi’nde ‘bankamatikçi’ itirafı: Başkanvekili Akkan’dan göreve çağrı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Oya Tekin’in yerine vekaleten göreve gelen Hasibe Akkan, belediyede işe gelmeden maaş alan çalışanların varlığını doğruladı. Meclis toplantısında “Bankamatikçiler göreve çağrıldı, imza listesi başlatıldı” açıklaması dikkat çekti. MHP’li üye Uçar ise 125 kişilik listeyi açıklamakla uyardı.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in yerine vekil olarak seçilen Hasibe Akkan, belediyede bankamatikçilerin olduğunu adeta itirfa etti.

Meclis toplantısında MHP Meclis üyesi Şehmus Uçar "Bizim elimizde bankamatakçiler ile ilgili 125 kişiden oluşan bir liste var. Bunların içinde CHP kadın kolları başkanından, çaycısına kadar. Siz bunları Meclis üyeleriyle paylaşmazsanız bu isimleri açıklayacağız." dedi.

Hasibe Akkan (Takvim.com.tr)Hasibe Akkan (Takvim.com.tr)

Bu uyarı üzerine Akkan, "Bankamatikçiler ile ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor, bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekleniyor. Hatta imza listesi konuldu. Bu durum daha önce yoktu. Çalışma saatlerini bu şekilde düzenledik." diyerek diyerek kendilerini ele verdi!

Seyhan Belediyesi'nin 2014'ten bu yana CHP'li belediye başkanları tarafından yönetildiği hatırlatılarak, "Belediye çiftlik gibi kullanılmış" yorumları yapıldı.

CHP'li Başkanvekili Akkan, bankamatikçileri çağırdı. "Belediyede bekleniyorsunuz." mesajı yolladı.

