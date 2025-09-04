PODCAST CANLI YAYIN

Avcılar ve Beşiktaş'a bir dalga daha! İhaleler incelendi 7 gözaltı geldi | Adliyeye sevk edildiler

CHP'nin İstanbul'daki yolsuzluk ağı bir bir çözülüyor... Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Beşiktaş ve Avcılar Belediyesine düzenlenen operasyonda, aralarında Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan'ın da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avcılar ve Beşiktaş'a bir dalga daha! İhaleler incelendi 7 gözaltı geldi | Adliyeye sevk edildiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB merkezli yolsuzluk çarkının her gün yeni bir dişlisi deşifre oluyor...

Rıza Akpolat yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştıRıza Akpolat yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı

AVCILAR VE BEŞİKTAŞ'A BİR DALGA DAHA
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesine düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

CHP'li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon!

İHALELER İNCELENDİ OPERASYON BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi.

Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Utku Caner Çaykara yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştıUtku Caner Çaykara yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı

Beşiktaş Belediyesinde çalışan 5, Avcılar Belediyesinde çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

KÜLTÜR VE SANAT ŞEFİ HÜSEYİN İNAN GÖZALTINDA
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı detaylara göre, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan'ın da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun temelinde, belediyelerin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yatıyor. Ekipler hem belediye binalarında hem de şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltınan alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 kişi ' İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İBBdeki rant ne zaman sistemleşti? İşte Ekrem İmamoğlunun pis işler kronolojisiİBBdeki rant ne zaman sistemleşti? İşte Ekrem İmamoğlunun pis işler kronolojisi
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyasıİBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelecek!
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu
Vakıf Katılım
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül için tutuklama talebi | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Türk Telekom
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de “tarihi dava” devam ediyor
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
Yenidoğan Çetesi davası başladı! Bebek katilleri yeniden hakim karşısında
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Google çöktü her şey durdu! Uzmanlardan yerli uygulamalar ve Dijital Telif Yasası çağrısı
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!