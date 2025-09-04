Avcılar ve Beşiktaş'a bir dalga daha! İhaleler incelendi 7 gözaltı geldi | Adliyeye sevk edildiler

AVCILAR VE BEŞİKTAŞ'A BİR DALGA DAHA Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesine düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB merkezli yolsuzluk çarkının her gün yeni bir dişlisi deşifre oluyor...

KÜLTÜR VE SANAT ŞEFİ HÜSEYİN İNAN GÖZALTINDA

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı detaylara göre, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan'ın da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun temelinde, belediyelerin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yatıyor. Ekipler hem belediye binalarında hem de şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltınan alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 kişi ' İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.