Avcılar ve Beşiktaş'a bir dalga daha! İhaleler incelendi 7 gözaltı geldi | Adliyeye sevk edildiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB merkezli yolsuzluk çarkının her gün yeni bir dişlisi deşifre oluyor...
AVCILAR VE BEŞİKTAŞ'A BİR DALGA DAHA
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesine düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İHALELER İNCELENDİ OPERASYON BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyesinde düzenlenen ihaleler incelendi.
Usulsüzlüklere karıştığı iddia edilen ihale komisyon üyelerinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Beşiktaş Belediyesinde çalışan 5, Avcılar Belediyesinde çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.
KÜLTÜR VE SANAT ŞEFİ HÜSEYİN İNAN GÖZALTINDA
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı detaylara göre, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan'ın da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun temelinde, belediyelerin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yatıyor. Ekipler hem belediye binalarında hem de şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltınan alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 kişi ' İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklama, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.