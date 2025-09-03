Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı: Katil zanlısı eski çalışanı çıktı!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.

İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI ESKİ ÇALIŞANI ÇIKTI

Savcı Ercan Kayhan'ın öldürüldüğü olayın detayları da ortaya çıktı. Savcı Ercan Kayhan'ın saldırıya uğradığı restoranın sahibi olduğu öğrenilirken, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün ise mekanın eski çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan 19 yaşındaki katilin uyuşturucu bağımlısı olduğu için Savcı Ercan Kayhan tarafından işten çıkarıldığı iddia edildi.