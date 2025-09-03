PODCAST CANLI YAYIN

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı: Katil zanlısı eski çalışanı çıktı!

Çekmeköy'deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G.(19) tarafından boğazından bıçaklandı. Şüpheli gözaltına alınırken, savcı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısının Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın sahibi olduğu restoranın eski çalışanı olduğu ortaya çıkarken uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı: Katil zanlısı eski çalışanı çıktı!

Olay saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan suikaste uğradı!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.

İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI ESKİ ÇALIŞANI ÇIKTI

Savcı Ercan Kayhan'ın öldürüldüğü olayın detayları da ortaya çıktı. Savcı Ercan Kayhan'ın saldırıya uğradığı restoranın sahibi olduğu öğrenilirken, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün ise mekanın eski çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan 19 yaşındaki katilin uyuşturucu bağımlısı olduğu için Savcı Ercan Kayhan tarafından işten çıkarıldığı iddia edildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama. (Ekran Görüntüsü)İstanbul Valiliği'nden açıklama. (Ekran Görüntüsü)

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olay sonrası İstanbul Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Valilik yaptığı açıklamada,

"Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır.

Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun"

ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Vakıf Katılım
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Türk Telekom
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
Galatasaray'dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek
Putin ve Şi’nin konuşması sızdı Kim’in korumaları gündeme damga vurdu! Pekin’den ilginç anlar
İsrail dünyanın gözü önünde nükleer tesis inşa ediyor! Uydu görüntülerinde ortaya çıktı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 2'inci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
Zeytinyağından baharata pideden kıymaya! Bakanlık listeyi paylaştı: Ünlü marka yine hile yaptı
Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?
MEMUR MAAŞINA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI! Zam hesapları değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis, doktor...