CHP Gürsel Tekin'den savunma istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği İstanbul Kongresi'ni iptal kararı tanımadıklarını ve hukuksuz olduğunu iddia etti. Yargıyı hedef alan Özel, "Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır." ifadelerini kullandı. Mahkemenin kararına rağman skandal açıklamalarda bulunarak Çelik'in makamı gasp etmesine göz yumacaklarını ilan eden Özel, "Dün alınan karar, asliye hukuk mahkemesinin, hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye’deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır." dedi. Özel, kararın hukuksuz olduğunu iddia etmesine rağmen CHP, partinin İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin durdurularak yerine Gürsel Tekin'in atanması kararına itirazda bulundu.