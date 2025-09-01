CHP'de delege savaşlarında skandallar bitmiyor! Küfürler ve yumruklar havada uçuştu

15 Eylül'deki "şaibeli kurultay" davası öncesi CHP'de gerginlik resmen doruğa çıktı. Temmuz ayında tepki çeken bir karar alarak kongre takvimini ilan eden parti yönetimi, 13 Ağustos'tan itibaren mahalle delege seçimlerini başlattı. O tarihten bu yana birçok il ve ilçede genel merkez destekçileri ile parti içi muhalefet arasında sert arbedeler yaşandı, ağza alınmayacak küfürler salonları inletti.
ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ: TEKME TOKAT KÜFÜR
Tunceli Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen delege seçimlerinde eski il başkanı Ali Mustafa Çelik ile bazı partililer arasında sözlü tartışma çıktı. Ağır küfürlerin edildiği seçimlerde kısa süre içerisinde iki taraf birbirine girdi. CHP'nin kalesi olarak adlandırılan İzmir Karşıyaka'daki seçimlere de yine kavgalar ve küfürler damga vurdu. Oy sayımı sırasında yaşanan sert tartışmalar kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Arbedede iki taraf tekme tokat birbirine saldırırken, hafif yaralananlar da oldu.
İPTAL KARARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Bir diğer kargaşa haberi ise Afyonkarahisar'daki Merkez ilçe mahalle seçimlerinden geldi. Bazı partililerden fiziki saldırı girişimine maruz kaldığını öne süren Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu, genel merkezden gelen talimatı okuyarak seçimin iptal edildiğini açıkladı. İptal kararı sonrası ortalık savaş alanına döndü. Parti önünde sert arbedeler yaşandı.