CHP'de delege savaşlarında skandallar bitmiyor! Küfürler ve yumruklar havada uçuştu

CHP'de 13 Ağustos'ta başlayan mahalle delege seçimleri nedeniyle birçok noktada gerilim zirveye ulaştı. Skandal görüntülere sahne olan delege savaşlarında Samsun, İzmir, Afyon, Tunceli ve Kocaeli başta olmak üzere birçok şehirde küfürler havada uçuştu, yumruklar konuştu.

15 Eylül'deki "şaibeli kurultay" davası öncesi CHP'de gerginlik resmen doruğa çıktı. Temmuz ayında tepki çeken bir karar alarak kongre takvimini ilan eden parti yönetimi, 13 Ağustos'tan itibaren mahalle delege seçimlerini başlattı. O tarihten bu yana birçok il ve ilçede genel merkez destekçileri ile parti içi muhalefet arasında sert arbedeler yaşandı, ağza alınmayacak küfürler salonları inletti.

CHP'de delege savaşlarında skandallar bitmiyor! Küfürler ve yumruklar havada uçuştu (takvim foto arşiv)CHP'de delege savaşlarında skandallar bitmiyor! Küfürler ve yumruklar havada uçuştu (takvim foto arşiv)

ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ: TEKME TOKAT KÜFÜR

Tunceli Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen delege seçimlerinde eski il başkanı Ali Mustafa Çelik ile bazı partililer arasında sözlü tartışma çıktı. Ağır küfürlerin edildiği seçimlerde kısa süre içerisinde iki taraf birbirine girdi. CHP'nin kalesi olarak adlandırılan İzmir Karşıyaka'daki seçimlere de yine kavgalar ve küfürler damga vurdu. Oy sayımı sırasında yaşanan sert tartışmalar kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Arbedede iki taraf tekme tokat birbirine saldırırken, hafif yaralananlar da oldu.

İPTAL KARARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bir diğer kargaşa haberi ise Afyonkarahisar'daki Merkez ilçe mahalle seçimlerinden geldi. Bazı partililerden fiziki saldırı girişimine maruz kaldığını öne süren Merkez İlçe Başkanı Büşra Dişçioğlu, genel merkezden gelen talimatı okuyarak seçimin iptal edildiğini açıkladı. İptal kararı sonrası ortalık savaş alanına döndü. Parti önünde sert arbedeler yaşandı.

SAMSUN'DA GÖZALTILAR

Seçimlerin başladığı ilk hafta Samsun Atakum'da yaşanan kavgada ise 1 kişi beyin kanaması geçirmiş, 2 kişi ise gözaltına alınmıştı. Yine İzmit'te yaşanan arbedede partililer birbirine girmiş ve iki taraf uzun süre kavga etmeye devam etmişti.

GENEL MERKEZ BASKISI

Partililerin beklenilen ilgiyi göstermediği delege seçimlerine bir yandan da genel merkez baskısı damga vurdu. Sabah'ta yer alan habere göre, Marmaris başta olmak üzere bazı ilçelerde yönetim kadrolarının seçmenlere taraf gösteren antidemokratik tutumları, gerginliği zirveye çıkardı. Birçok noktada ise hile ve usulsüzlük iddiaları parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı. Erzurum Palandöken'de delege seçim tarihini hileyle öne çekme girişimi olduğu öne sürülürken, bu skandal partilileri mahkemelik olmanın eşiğine getirdi. Genel merkezin ise kongreler süreci ile birlikte delege yapısında en az yüzde 70 oranında değişim sağlayarak, mahkemenin nihai kararı öncesi 'koltuğu sağlama almayı hedeflediği' iddia ediliyor.

"YÜZDE 70 DEĞİŞİM" HEDEFİ

Şaibeli kurultay davasının sonucunu bile beklemeden delege yapısını değiştirmek için kolları sıvayan parti yönetimi, iç muhalefetten sert tepki görmüştü. Partili muhalifler kongre takviminin bu süreçte başlatılmasını, 'olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak değerlendiriyor.

