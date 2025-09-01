SAMSUN'DA GÖZALTILAR Seçimlerin başladığı ilk hafta Samsun Atakum'da yaşanan kavgada ise 1 kişi beyin kanaması geçirmiş, 2 kişi ise gözaltına alınmıştı. Yine İzmit'te yaşanan arbedede partililer birbirine girmiş ve iki taraf uzun süre kavga etmeye devam etmişti.

CHP'de delege savaşlarında skandallar bitmiyor! Küfürler ve yumruklar havada uçuştu (takvim foto arşiv)



GENEL MERKEZ BASKISI



Partililerin beklenilen ilgiyi göstermediği delege seçimlerine bir yandan da genel merkez baskısı damga vurdu. Sabah'ta yer alan habere göre, Marmaris başta olmak üzere bazı ilçelerde yönetim kadrolarının seçmenlere taraf gösteren antidemokratik tutumları, gerginliği zirveye çıkardı. Birçok noktada ise hile ve usulsüzlük iddiaları parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı. Erzurum Palandöken'de delege seçim tarihini hileyle öne çekme girişimi olduğu öne sürülürken, bu skandal partilileri mahkemelik olmanın eşiğine getirdi. Genel merkezin ise kongreler süreci ile birlikte delege yapısında en az yüzde 70 oranında değişim sağlayarak, mahkemenin nihai kararı öncesi 'koltuğu sağlama almayı hedeflediği' iddia ediliyor.

"YÜZDE 70 DEĞİŞİM" HEDEFİ



Şaibeli kurultay davasının sonucunu bile beklemeden delege yapısını değiştirmek için kolları sıvayan parti yönetimi, iç muhalefetten sert tepki görmüştü. Partili muhalifler kongre takviminin bu süreçte başlatılmasını, 'olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak değerlendiriyor.

