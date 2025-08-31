FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınmışlardı! ASSAN Group sahibi Emin Öner ve yöneticisi Gürcan Okumuş tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Şirket genel müdürü Gürcan Okumuş.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI



Açıklamada, şüphelilerin faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, Öner ile Okumuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından gözaltına alındıkları kaydedildi.

ASSAN Group sahibi Emin Öner.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifade işlemlerinin ardından şüpheli Emin Önder, "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma"suçlarından şüpheli Gürcan Okumuş ise "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma" suçunda tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

TUTUKLANDILAR

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgunun ardından Emin Önder ve Gürcan Okumuş'un üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.