İstanbul'da motosikletlere park düzenlemesi: Kaldırıma yasak, ceza kapıda!

İstanbul'da motosikletlerin park alanları için yeni kurallar geldi. İstanbul Valiliği, motosiklet park alanlarının belirlenmesini içeren bir genelge hazırladı.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilen genelgede, trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi ve trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiği vurgulandı. Gösterilen alanlar dışında park eden araç sahipleri hakkında yasal işlemlerin uygulanması ve aksaklığa meydan verilmemesi istendi.