PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da motosikletlere park düzenlemesi: Kaldırıma yasak, ceza kapıda!

İstanbul Valiliği, motosiklet park alanlarıyla ilgili yeni bir genelge yayımladı. Vali Davut Gül’ün imzasıyla iletilen genelgede, belediyelere ivedilikle park alanı belirleme talimatı verildi. Kaldırım, yaya yolu ve trafiğe kapalı alanlara motosiklet park edilmesi yasaklandı. Kurallara uymayan sürücülere yasal işlem uygulanacak.

Giriş Tarihi:
İstanbul'da motosikletlere park düzenlemesi: Kaldırıma yasak, ceza kapıda!

İstanbul'da motosikletlerin park alanları için yeni kurallar geldi. İstanbul Valiliği, motosiklet park alanlarının belirlenmesini içeren bir genelge hazırladı.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilen genelgede, trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi ve trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiği vurgulandı. Gösterilen alanlar dışında park eden araç sahipleri hakkında yasal işlemlerin uygulanması ve aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Gözleri Karadeniz
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu | Vatandaş isyan ediyor
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Cimbom'dan dev kaleci operasyonu: Uğurcan Çakır 36 milyon Euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı
Son dakika... İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM'e açıkladı!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu'da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geldi
MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı