Okula başlayan çocuğunuzda bu davranışları görüyorsanız panik yapmayın! 10 soruda velilere rehber

ÇOCUĞUM OKULA GİTMEK İSTEMİYOR, AĞLIYOR NE YAPMALIYIM?

Doğal tepki. "Ağlama!" demek yerine, "Zorlandığını anlıyorum ama öğretmenin yanında güvendesin" deyin.

OKULA GİTMEDEN ÖNCE KARIN AĞRISI, MİDE BULANTISI YAŞIYOR. NEDEN?

Çocuğun duygusal yükünü bedeniyle anlatmaya çalıştığını gösterir. Okula gitmesini ertelemeyin.

ÇOCUĞUM OKULDAN GELDİKTEN SONRA İÇİNE KAPANIYOR, NORMAL Mİ?

Doğaldır, günün sonunda çocuğunuza dinlenmesi için zaman tanıyın.

OKULDA YEMEK YEMİYOR, TUVALETE GİTMEK İSTEMİYOR, KALICI SORUN MU?

Gerekirse öğretmeniyle bu alanları tekrar ziyaret etmesini sağlayın. Okula yiyecek gönderiyorsanız çocuğunuzun tanıdığı, sevdiği gıdaları tercih edin.

Okula ilk adımda 10 uyarı (Takvim.com.tr)

''ÖĞRETMENİMİ SEVMİYORUM."

Yeni yere alışmak zor. "Herkesle hemen oynamayabilirsin. Biraz zaman geçince daha kolay olacak" deyin.

ÇOCUĞUM OKULDA ÇOK UYUMLU AMA EVDE HIRÇINLAŞIYOR, NEDEN?

Evde sessiz zaman geçirme, sarılma, birlikte resim yapma etkinlikleri yapın.

KARDEŞİ OKULA DAHA KOLAY ALIŞMIŞTI?

Çocuklarınızı birbiriyle kıyaslamadan, her birini kendi sürecinde değerlendirin.

ALTINI ISLATMA, PARMAK EMME GİBİ ESKİ ALIŞKANLIKLARI TEKRAR ETMEYE BAŞLADI?

Okula başlamak alışkanlıkların geri döndürebilir. Utandırmayın.

ÇOCUĞUM AYRILIRKEN ÇOK ZORLANIYOR.

Tepkiler genellikle ilk 1-2 haftada hafifler.

NE ZAMAN PROFESYONEL DESTEK ALMALIYIM?

Uyum sürecinde yaşanan zorlanmalar çoğunlukla geçici.