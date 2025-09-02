PODCAST CANLI YAYIN

Okula başlayan çocuğunuzda bu davranışları görüyorsanız panik yapmayın! 10 soruda velilere rehber

Milli Eğitim Bakanlığı, bu sene okula başlayacak öğrencilerin velilerine yönelik rehber hazırladı. 10 soru ve 10 cevaptan oluşan rehberde şu bilgiler yer alıyor.

Giriş Tarihi:
Okula başlayan çocuğunuzda bu davranışları görüyorsanız panik yapmayın! 10 soruda velilere rehber

ÇOCUĞUM OKULA GİTMEK İSTEMİYOR, AĞLIYOR NE YAPMALIYIM?

Doğal tepki. "Ağlama!" demek yerine, "Zorlandığını anlıyorum ama öğretmenin yanında güvendesin" deyin.

OKULA GİTMEDEN ÖNCE KARIN AĞRISI, MİDE BULANTISI YAŞIYOR. NEDEN?

Çocuğun duygusal yükünü bedeniyle anlatmaya çalıştığını gösterir. Okula gitmesini ertelemeyin.

ÇOCUĞUM OKULDAN GELDİKTEN SONRA İÇİNE KAPANIYOR, NORMAL Mİ?

Doğaldır, günün sonunda çocuğunuza dinlenmesi için zaman tanıyın.

OKULDA YEMEK YEMİYOR, TUVALETE GİTMEK İSTEMİYOR, KALICI SORUN MU?

Gerekirse öğretmeniyle bu alanları tekrar ziyaret etmesini sağlayın. Okula yiyecek gönderiyorsanız çocuğunuzun tanıdığı, sevdiği gıdaları tercih edin.

Okula ilk adımda 10 uyarı (Takvim.com.tr)Okula ilk adımda 10 uyarı (Takvim.com.tr)

''ÖĞRETMENİMİ SEVMİYORUM."

Yeni yere alışmak zor. "Herkesle hemen oynamayabilirsin. Biraz zaman geçince daha kolay olacak" deyin.

ÇOCUĞUM OKULDA ÇOK UYUMLU AMA EVDE HIRÇINLAŞIYOR, NEDEN?

Evde sessiz zaman geçirme, sarılma, birlikte resim yapma etkinlikleri yapın.

KARDEŞİ OKULA DAHA KOLAY ALIŞMIŞTI?

Çocuklarınızı birbiriyle kıyaslamadan, her birini kendi sürecinde değerlendirin.

ALTINI ISLATMA, PARMAK EMME GİBİ ESKİ ALIŞKANLIKLARI TEKRAR ETMEYE BAŞLADI?

Okula başlamak alışkanlıkların geri döndürebilir. Utandırmayın.

ÇOCUĞUM AYRILIRKEN ÇOK ZORLANIYOR.

Tepkiler genellikle ilk 1-2 haftada hafifler.

NE ZAMAN PROFESYONEL DESTEK ALMALIYIM?

Uyum sürecinde yaşanan zorlanmalar çoğunlukla geçici.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Gözleri Karadeniz
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu | Vatandaş isyan ediyor
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Cimbom'dan dev kaleci operasyonu: Uğurcan Çakır 36 milyon Euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı
Son dakika... İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM'e açıkladı!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu'da Yeşil Vatan savunması | 5 gözaltı
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya: 3-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geldi
MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı