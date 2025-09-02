Ayasofya’da bilim ve sanatla büyük restorasyon

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yürütülen koruma ve restorasyon çalışmalarını inceledi. Ersoy, "Çalışmalar yalnızca bir restorasyon değil, aynı zamanda mühendislik, sanat ve bilimin buluştuğu büyük bir koruma seferberliğidir. İkinci Bayezid minaresinin söküm ve güçlendirme çalışmaları da halihazırda devam etmekte. Minare platformu üzerine iskele kurarak minare sökümü yapıldı. Bu çalışmayla eş zamanlı olarak iç mekandaki mozaik restorasyonları için 43,5 metre yüksekliğinde, ibadetleri aksatmayacak çelik platform inşasına başlıyoruz." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN