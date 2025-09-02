PODCAST CANLI YAYIN

Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?

CHP'nin kucağına bir bomba daha düştü. İstanbul İl Kongresi’nin iptali, şaibeli kurultay davası öncesi dengeleri altüst etti. Mahkemenin 196 delegeyi görevden alması, "mutlak butlan" ihtimalini güçlendirirken parti kulislerinde "İstanbul düştüyse kurultay da düşer" yorumları yapılıyor. Tüm bu gelişmeler gözleri yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası dönüşüne çevirdi. Kılıçdaroğlu cephesinde "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünün hakim olduğu biliniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi şaibeli kurultay davası öncesi İstanbul'dan gelen "iptal" haberiyle sarsıldı.

DAVA ÖNCESİ ÇARŞI KARIŞTI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla açılan ve mutlak butlan kararı beklentisiyle takip edilen dava, 30 Haziran'da sonuçlanmadı önce 8 Eylül'e ardından da 15 Eylül'e ertelendi.

Dava sonucunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık yolunu açabileceği yorumları yapılırken bomba bir gelişme daha yaşandı.

CHP'NİN İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel ile birlikte 196 delege de görevden alındı. İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin atandı.

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASINI NASIL ETKİLEYECEK?
Bilindiği üzere Özgür Özel süreçte genel başkanlık koltuğunu koruma mücadelesi verirken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünün hakim olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşe hazır olduğu biliniyor.

KURULTAYI ETKİLEYEBİLİR
Yaşanan bu gelişme ve 196 delegenin görevden alınması kurultay davasını doğrudan etkileyebilir.

İstanbul delegelerinin iptali, 38. Olağan Kurultay'da oy çoğunluğunu sarsabilir ve "mutlak butlan" kararına sebep olabilir.

Parti kulislerinde, "İstanbul kongresi düştüyse kurultay da düşer" yorumları hakim.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?
Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı kararı A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Orallı, "Böylece hem İstanbul il kongresi iptal edildi hem de buradan hareketle kurultayın da iptal edilme ihtimali bir miktar daha artmış oldu." ifadelerini kullandı.

Orallı şunları söyledi:

"Bu delegasyonun tamamı bundan birkaç ay önce zaten oy kullanmıştı yine CHP olağanüstü kurultayında bir seçim sürecine dahil olmuşlardı.

O zaman şu soru akla gelir eğer İstanbul il kongresinde bir şaibe varsa kişilerin maddi çıkar beklentileriyle bir örgüt oluşturduklarına siyaseten ideolojik olarak değil parasal manada beklentiler üzerinden oy verdikleri gerçeğine dair yeni bir süreç doğurduğunda şu soru akla geliyor haliyle o zaman buradan seçilen delegasyon genel başkan seçiminde oy tercihini hangi çıkar için kullandı, Hangi reaksiyonu ortaya koydu?

"CEZA DAVASINA DÖNER"
Beraberinde şunu da doğuruyor. Bu durumda demek ki İstanbul il kongresinde kişilerin siyaset ve ideolojik beklentilerinden çok daha uzak maddi beklentileri öne çıkmış. Asıl soru şu olacak bu maddi beklentiler kim tarafından karşılanıyor? Eğer burada İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlık sıfatını öncesinde üstlenen şu anda tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun ya da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adı da eğer dahil olursa o zaman bir anda dava artık ceza davasına döner. Rüşvet ve yolsuzluk gibi durum varsa bir anda ağır ceza mahkemesine döner ve 10 yıllık hapis cezalarının gündeme gelme ihtimalinin önünün açıldığı bir kararla karşı karşıyayız."

KEMAL KILIÇDAROĞLU CEPHESİ KARAR HAKKINDA NE DEDİ?
Mahkemenin İstanbul İlk Kongresi iptal kararının ardından Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu cephesine ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi, "Bu süreç hassas verilen kararla ilgili Kemal Bey hiçbir açıklama yapmayacak" ifadelerini kullandı.

KURULTAYDA KİM KAÇ OY ALMIŞTI?
CHP'nin 5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamamıştı. Özgür Özel 682 oy alarak ilk turu önde bitirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.

İkinci turda ise Özgür Özel 812 oy Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

