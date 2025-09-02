Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?

Cumhuriyet Halk Partisi şaibeli kurultay davası öncesi İstanbul'dan gelen "iptal" haberiyle sarsıldı.
DAVA ÖNCESİ ÇARŞI KARIŞTI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla açılan ve mutlak butlan kararı beklentisiyle takip edilen dava, 30 Haziran'da sonuçlanmadı önce 8 Eylül'e ardından da 15 Eylül'e ertelendi.
Dava sonucunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık yolunu açabileceği yorumları yapılırken bomba bir gelişme daha yaşandı.
CHP'NİN İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Özel ile birlikte 196 delege de görevden alındı. İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin atandı.
ŞAİBELİ KURULTAY DAVASINI NASIL ETKİLEYECEK?
Bilindiği üzere Özgür Özel süreçte genel başkanlık koltuğunu koruma mücadelesi verirken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünün hakim olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşe hazır olduğu biliniyor.
KURULTAYI ETKİLEYEBİLİR
Yaşanan bu gelişme ve 196 delegenin görevden alınması kurultay davasını doğrudan etkileyebilir.
İstanbul delegelerinin iptali, 38. Olağan Kurultay'da oy çoğunluğunu sarsabilir ve "mutlak butlan" kararına sebep olabilir.
Parti kulislerinde, "İstanbul kongresi düştüyse kurultay da düşer" yorumları hakim.