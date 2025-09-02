Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?

Orallı, "Böylece hem İstanbul il kongresi iptal edildi hem de buradan hareketle kurultayın da iptal edilme ihtimali bir miktar daha artmış oldu." ifadelerini kullandı.

Orallı şunları söyledi:

"Bu delegasyonun tamamı bundan birkaç ay önce zaten oy kullanmıştı yine CHP olağanüstü kurultayında bir seçim sürecine dahil olmuşlardı.

O zaman şu soru akla gelir eğer İstanbul il kongresinde bir şaibe varsa kişilerin maddi çıkar beklentileriyle bir örgüt oluşturduklarına siyaseten ideolojik olarak değil parasal manada beklentiler üzerinden oy verdikleri gerçeğine dair yeni bir süreç doğurduğunda şu soru akla geliyor haliyle o zaman buradan seçilen delegasyon genel başkan seçiminde oy tercihini hangi çıkar için kullandı, Hangi reaksiyonu ortaya koydu?

"CEZA DAVASINA DÖNER"

Beraberinde şunu da doğuruyor. Bu durumda demek ki İstanbul il kongresinde kişilerin siyaset ve ideolojik beklentilerinden çok daha uzak maddi beklentileri öne çıkmış. Asıl soru şu olacak bu maddi beklentiler kim tarafından karşılanıyor? Eğer burada İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlık sıfatını öncesinde üstlenen şu anda tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun ya da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adı da eğer dahil olursa o zaman bir anda dava artık ceza davasına döner. Rüşvet ve yolsuzluk gibi durum varsa bir anda ağır ceza mahkemesine döner ve 10 yıllık hapis cezalarının gündeme gelme ihtimalinin önünün açıldığı bir kararla karşı karşıyayız."

KEMAL KILIÇDAROĞLU CEPHESİ KARAR HAKKINDA NE DEDİ?

Mahkemenin İstanbul İlk Kongresi iptal kararının ardından Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu cephesine ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi, "Bu süreç hassas verilen kararla ilgili Kemal Bey hiçbir açıklama yapmayacak" ifadelerini kullandı.

KURULTAYDA KİM KAÇ OY ALMIŞTI?

CHP'nin 5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamamıştı. Özgür Özel 682 oy alarak ilk turu önde bitirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.

İkinci turda ise Özgür Özel 812 oy Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.