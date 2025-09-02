Emine Yücel başörtüsünü çıkardı ilk destek Cemil Kılıç'tan geldi | Sosyal medyadan tepki yağdı

Yücel'in başörtüsünü çıkarma kararını şova dökmesi ve Kılıç'a sosyal medyadan tepki yağdı. Başörtüsünü çıkarmak isteyene kimsenin müdahale etmediğini ifade eden vatandaşlar, olayı şova dönüştürenlerin Kur'an-ı Kerim'i yakanlardan hiçbir farkı olmadığını ifade etti.

"Nur suresinde yazıyor kadınların kapanma şeklini sayın Cemil kılıç Müslüman olmaya bilirsiniz ama insanların inançlarına saygı duyunuz, usa ordusunda bile her dine mensup asker var ibadetini yapabilirler bizim ülkemizde bunlar neden sorun…"

Sosyal medyadan tepki yağdı (Takvim.com.tr)

"Başı açık biri olarak, hayatımda böyle saçma bir şey görmedim.açıyorsan aç kime ne, ayrıca bahanen ile saçını açman arasında nasıl bir bağlantı var. cidden saçmalamış.bu nasıl hoca.ilahiyat öğrencilerine de böyle mi anlatıyor"

Bilindiğ gibi Ağustos ayının başında ABD ve CIA fonuyla 5. kol aparatlığı yapan, CHP'den para İBB'den finansman alan Medyascope ise zaman ayarlı mezhepçi bir provokasyona kalkıştı. Medyascope yazarı Berrin Sönmez Nur Suresi'nin 30 ve 31. ayetlerinin yer aldığı hutbeye "Selefi-sünni kalıplar" deyip "başörtüsü dayatması var" algısı işlemeye kalktı. Daha sonra da "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" dedi. Sönmez yakın zamanda Peygamberimize hakaret eden Leman'a arka çıkıp, içkinin haram olmadığını savunmuştu.