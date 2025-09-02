Emine Yücel başörtüsünü çıkardı ilk destek Cemil Kılıç'tan geldi | Sosyal medyadan tepki yağdı

Hükümetin aldığı kararlara sözde muhalefet etmek için İslam'ın emir ve yasaklarını değiştirmeye çalışan sözde ilahiyatçılar yine sahneye çıktı.
Emine şov yaptı Cemil haddini aştı
İSLAM'I KENDİ İDEOLOJİK BAKIŞINA ALET ETTİ
İslam'ı kendi ideolojik bakış açısına alet eden Emine Yücel, "sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasadan dolayı" başörtüsünü çıkardı ve bir daha başörtüsü takmayacağını açıkladı.
TEPKİSEL BİR EYLEM
Yücel, "Bu eylemi geçen yıl yapacaktım ama büyük bir miting hazırlanamadı. Önce boneyi bırakarak yenilendim sonra başörtüsünü tamamen çıkarıyorum. Bu tepkisel bir eylem." dedi.
DESTEK SÖZDE İLAHİYATÇIDAN
Başörtüsünü çıkaran Yücel'e destek, "Ateist veya deistler Müslümanlardan daha ahlaklı", "Daha çok İHL daha çok IŞİD", "Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir" açıklamalarıyla Müslümanların tepkisini çeken sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan geldi.
Yücel'i desteklediğini ifade belirten Kılıç, "Başörtüsü Allah'ın emri değildir. Allah'ın böyle bir emri yok. Hiçbir ayette böyle bir emir yok." diyerek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini yok saydı.