Emine Yücel başörtüsünü çıkardı ilk destek Cemil Kılıç'tan geldi | Sosyal medyadan tepki yağdı

Son dönemde İslam'ın emir ve yasaklarını kendi ideolojik bakış açısına göre eğip bükmeye çalışan sözde ilahiyatçılara bir yenisi daha eklendi. Hükümetin aldığı kararlara karşı eylem gerçekleştirdiğini iddia ederek provokayona imza atan Emine Yücel, başörtüsünü çıkardı. Başörtüsünü çıkaran Yücel'e destek, "Ateist veya deistler Müslümanlardan daha ahlaklı", "Daha çok İHL daha çok IŞİD", "Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir" açıklamalarıyla Müslümanların tepkisini çeken sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan geldi. Yücel'in başörtüsünü çıkarma kararını şova dökmesi ve Kılıç'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Hükümetin aldığı kararlara sözde muhalefet etmek için İslam'ın emir ve yasaklarını değiştirmeye çalışan sözde ilahiyatçılar yine sahneye çıktı.

Emine şov yaptı Cemil haddini aştı



İSLAM'I KENDİ İDEOLOJİK BAKIŞINA ALET ETTİ

İslam'ı kendi ideolojik bakış açısına alet eden Emine Yücel, "sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili yasadan dolayı" başörtüsünü çıkardı ve bir daha başörtüsü takmayacağını açıkladı.

Hükümetin aldığı karara muhalefet etmek için başörtüsünü çıkardı. (Takvim.com.tr)Hükümetin aldığı karara muhalefet etmek için başörtüsünü çıkardı. (Takvim.com.tr)

TEPKİSEL BİR EYLEM

Yücel, "Bu eylemi geçen yıl yapacaktım ama büyük bir miting hazırlanamadı. Önce boneyi bırakarak yenilendim sonra başörtüsünü tamamen çıkarıyorum. Bu tepkisel bir eylem." dedi.

Cemil Kılıç'ın paylaşımı (Takvim.com.tr)Cemil Kılıç'ın paylaşımı (Takvim.com.tr)

DESTEK SÖZDE İLAHİYATÇIDAN

Başörtüsünü çıkaran Yücel'e destek, "Ateist veya deistler Müslümanlardan daha ahlaklı", "Daha çok İHL daha çok IŞİD", "Başörtüsü İslami bir gelenektir emir değildir" açıklamalarıyla Müslümanların tepkisini çeken sözde ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan geldi.

Yücel'i desteklediğini ifade belirten Kılıç, "Başörtüsü Allah'ın emri değildir. Allah'ın böyle bir emri yok. Hiçbir ayette böyle bir emir yok." diyerek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini yok saydı.

Sosyal medyadan tepki yağdı (Takvim.com.tr)Sosyal medyadan tepki yağdı (Takvim.com.tr)

Yücel'in başörtüsünü çıkarma kararını şova dökmesi ve Kılıç'a sosyal medyadan tepki yağdı. Başörtüsünü çıkarmak isteyene kimsenin müdahale etmediğini ifade eden vatandaşlar, olayı şova dönüştürenlerin Kur'an-ı Kerim'i yakanlardan hiçbir farkı olmadığını ifade etti.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Ulan insan biraz da olsun isminin anlamı taşır sende zıt şeyler olmuş. Güzellikten ziyade çirkinlik sirayet etmiş sana."

Sosyal medyadan tepki yağdı (Takvim.com.tr)Sosyal medyadan tepki yağdı (Takvim.com.tr)

"Nur suresinde yazıyor kadınların kapanma şeklini sayın Cemil kılıç Müslüman olmaya bilirsiniz ama insanların inançlarına saygı duyunuz, usa ordusunda bile her dine mensup asker var ibadetini yapabilirler bizim ülkemizde bunlar neden sorun…"

Sosyal medyadan tepki yağdı (Takvim.com.tr)Sosyal medyadan tepki yağdı (Takvim.com.tr)

"Nur suresi 31. ayet

Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar.

Bak ayet ne diyor inkar mı edeceksin."

Sosyal medyadan tepki yağdı (Takvim.com.tr)Sosyal medyadan tepki yağdı (Takvim.com.tr)

"Başı açık biri olarak, hayatımda böyle saçma bir şey görmedim.açıyorsan aç kime ne, ayrıca bahanen ile saçını açman arasında nasıl bir bağlantı var. cidden saçmalamış.bu nasıl hoca.ilahiyat öğrencilerine de böyle mi anlatıyor"

Başörtüsü zulümden kurtuluyor! İçki haram değil diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip Açılıyorum dedi: Medyascopeta CIAsal provokasyonBaşörtüsü zulümden kurtuluyor! İçki haram değil diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip Açılıyorum dedi: Medyascopeta CIAsal provokasyon

Bilindiğ gibi Ağustos ayının başında ABD ve CIA fonuyla 5. kol aparatlığı yapan, CHP'den para İBB'den finansman alan Medyascope ise zaman ayarlı mezhepçi bir provokasyona kalkıştı. Medyascope yazarı Berrin Sönmez Nur Suresi'nin 30 ve 31. ayetlerinin yer aldığı hutbeye "Selefi-sünni kalıplar" deyip "başörtüsü dayatması var" algısı işlemeye kalktı. Daha sonra da "Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum" dedi. Sönmez yakın zamanda Peygamberimize hakaret eden Leman'a arka çıkıp, içkinin haram olmadığını savunmuştu.

