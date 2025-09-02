PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin kirliliğe göz yumduğu şehirler arasına Balıkesir de eklendi: Balıkçı köyünde çöp dağları oluştu

Turizm ile ön plana çıkması gereken İzmir, Denizli ve Balıkesir gibi iller, CHP'li belediyelerin yönetiminde çöp yığınları, çevre kirliliği ve görüntü kirliliği ile gündeme gelmeye devam ediyor. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Çakıl kırsal mahallesinde, köyün içinden akan kanalizasyon suları ve evsel atıklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Giriş Tarihi:
CHP'nin kirliliğe göz yumduğu şehirler arasına Balıkesir de eklendi: Balıkçı köyünde çöp dağları oluştu

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı "Türkiye'nin en büyük balıkçı köyü" olarak bilinen Çakıl kırsal mahallesinde çevre kirliliği endişe verici boyutlara ulaştı. Kanalizasyon sularının doğrudan denize bırakılması, biriken çöplerin toplanmaması ve altyapı eksiklikleri nedeniyle hem çevre hem de halk sağlığı tehdit altında. Mahalle sakinleri, yaşanan olumsuzluklara rağmen Erdek Belediyesi'nin sorunlara çözüm üretmediğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

Erdek Belediyesi'nde yaşanan çevre kirliliği tepkilere yol açtı (İHA)Erdek Belediyesi'nde yaşanan çevre kirliliği tepkilere yol açtı (İHA)

"ÇOCUKLARIN OYUN ALANINA KANALİZASYON AKIYOR"

Köyün içinden akan kanalizasyon suları, doğrudan denize bırakılan evsel atıklar ve biriken çöpler, vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor.
Mahalle sakinleri, çocukların kanalizasyon sularının aktığı bölgelerde oyun oynadığını belirterek, halk sağlığı açısından büyük bir risk yaşandığını ifade etti.

Erdek Belediyesi'nde yaşanan çevre kirliliği tepkilere yol açtı (İHA)Erdek Belediyesi'nde yaşanan çevre kirliliği tepkilere yol açtı (İHA)

Ayrıca çöplerin zamanında toplanmaması nedeniyle köy çıkışında, Kestanelik yolu üzerinde adeta bir çöp dağı oluştu. Köyün iç kesimlerinde de düzensizlik ve çöp birikintileri dikkat çekiyor.

Erdek Belediyesi'nde toplanmayan çöpler çevre kirliliğine sebep oluyor (İHA)Erdek Belediyesi'nde toplanmayan çöpler çevre kirliliğine sebep oluyor (İHA)

"BELEDİYEYİ GÖREVE DAVET ETTİLER"

Vatandaşlar, Erdek Belediyesi'nin bu tabloya seyirci kaldığını öne sürerek tepkilerini ifade etti. Mahallenin sorunlarının uzun süredir çözülmediğini belirten vatandaşlar, "Balıkçılıkla Türkiye'ye örnek gösterilen köy, bugün çöpler ve kanalizasyonla anılıyor" sözleriyle isyan etti.
Çakıl'daki çevre kirliliğinin görmezden gelindiğini savunan halk, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı da sorunun çözümünde yetersiz kalmakla eleştiriyor. Mahalleli, belediyeden acil olarak çalışma başlatılmasını istiyor.

Erdek Belediyesi'nde yaşanan çevre kirliliği tepkilere yol açtı (İHA)Erdek Belediyesi'nde yaşanan çevre kirliliği tepkilere yol açtı (İHA)

CHP'Lİ BELEDİYELER HİZMETSİZLİK YARIŞINA GİRDİ

Son dönemde artış gösteren benzer çevre sorunlarının İzmir başta olmak üzere, önemli turizm merkezlerinden olan Denizli ve Balıkesir gibi şehirlerde de yaşanması, CHP'li belediyelere yönelik eleştirileri artırdı. Vatandaşlar, çöp toplama hizmetlerindeki aksaklıklar, kanalizasyon ve altyapı problemlerinin çözüme kavuşturulmamasından kaynaklı olarak yetkililere isyan ediyor.

Özellikle İzmir'de bitmek bilmeyen çöp yığınları sebebiyle her geçen gün tepki sesleri yükseliyor. Buna rağmen belediyelerin çalışma başlatmayıp, yaşanan olumsuz manzaralar karşısında pasif kalması CHP belediyeciliğini gözler önüne seriyor. Son olarak Erdek'te olduğu gibi diğer illerde de sorunların görmezden gelindiğini savunan halk, CHP'li belediyelerin temel hizmetlerde yetersiz kaldığını belirtiyor.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı: Bu yıl toplamadım, toplamayacağım daFoça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı: Bu yıl toplamadım, toplamayacağım da
Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı: ''Bu yıl toplamadım, toplamayacağım da''
Önce İzmir şimdi Denizli! CHPli belediyenin sorumsuzluğu Pamukkale halkını isyan ettirdiÖnce İzmir şimdi Denizli! CHPli belediyenin sorumsuzluğu Pamukkale halkını isyan ettirdi
Önce İzmir şimdi Denizli! CHP'li belediyenin sorumsuzluğu Pamukkale halkını isyan ettirdi
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
Gözleri Karadeniz
Yüzde 1400 artıran bile var! Başkan Erdoğan’dan "rayiç bedel" talimatı: Mağduriyetin önüne geçilecek!
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Belçika Filistin’i tanıyacağını duyurdu! BM Genel Kurulu'na günler kala açıkladılar
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz’in Güneş’i Özge Yağız’ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!