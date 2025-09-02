CHP'nin kirliliğe göz yumduğu şehirler arasına Balıkesir de eklendi: Balıkçı köyünde çöp dağları oluştu

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı "Türkiye'nin en büyük balıkçı köyü" olarak bilinen Çakıl kırsal mahallesinde çevre kirliliği endişe verici boyutlara ulaştı. Kanalizasyon sularının doğrudan denize bırakılması, biriken çöplerin toplanmaması ve altyapı eksiklikleri nedeniyle hem çevre hem de halk sağlığı tehdit altında. Mahalle sakinleri, yaşanan olumsuzluklara rağmen Erdek Belediyesi'nin sorunlara çözüm üretmediğini belirterek tepkilerini dile getirdi.
"ÇOCUKLARIN OYUN ALANINA KANALİZASYON AKIYOR"
Köyün içinden akan kanalizasyon suları, doğrudan denize bırakılan evsel atıklar ve biriken çöpler, vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor.
Mahalle sakinleri, çocukların kanalizasyon sularının aktığı bölgelerde oyun oynadığını belirterek, halk sağlığı açısından büyük bir risk yaşandığını ifade etti.
Ayrıca çöplerin zamanında toplanmaması nedeniyle köy çıkışında, Kestanelik yolu üzerinde adeta bir çöp dağı oluştu. Köyün iç kesimlerinde de düzensizlik ve çöp birikintileri dikkat çekiyor.