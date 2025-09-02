CHP'nin kirliliğe göz yumduğu şehirler arasına Balıkesir de eklendi: Balıkçı köyünde çöp dağları oluştu

Erdek Belediyesi'nde toplanmayan çöpler çevre kirliliğine sebep oluyor (İHA)

"BELEDİYEYİ GÖREVE DAVET ETTİLER"

Vatandaşlar, Erdek Belediyesi'nin bu tabloya seyirci kaldığını öne sürerek tepkilerini ifade etti. Mahallenin sorunlarının uzun süredir çözülmediğini belirten vatandaşlar, "Balıkçılıkla Türkiye'ye örnek gösterilen köy, bugün çöpler ve kanalizasyonla anılıyor" sözleriyle isyan etti.

Çakıl'daki çevre kirliliğinin görmezden gelindiğini savunan halk, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı da sorunun çözümünde yetersiz kalmakla eleştiriyor. Mahalleli, belediyeden acil olarak çalışma başlatılmasını istiyor.

Erdek Belediyesi'nde yaşanan çevre kirliliği tepkilere yol açtı (İHA)

CHP'Lİ BELEDİYELER HİZMETSİZLİK YARIŞINA GİRDİ

Son dönemde artış gösteren benzer çevre sorunlarının İzmir başta olmak üzere, önemli turizm merkezlerinden olan Denizli ve Balıkesir gibi şehirlerde de yaşanması, CHP'li belediyelere yönelik eleştirileri artırdı. Vatandaşlar, çöp toplama hizmetlerindeki aksaklıklar, kanalizasyon ve altyapı problemlerinin çözüme kavuşturulmamasından kaynaklı olarak yetkililere isyan ediyor.

Özellikle İzmir'de bitmek bilmeyen çöp yığınları sebebiyle her geçen gün tepki sesleri yükseliyor. Buna rağmen belediyelerin çalışma başlatmayıp, yaşanan olumsuz manzaralar karşısında pasif kalması CHP belediyeciliğini gözler önüne seriyor. Son olarak Erdek'te olduğu gibi diğer illerde de sorunların görmezden gelindiğini savunan halk, CHP'li belediyelerin temel hizmetlerde yetersiz kaldığını belirtiyor.