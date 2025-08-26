Önce İzmir şimdi Denizli! CHP'li belediyenin sorumsuzluğu Pamukkale halkını isyan ettirdi

Mahalle aralarında ve biriken çöpler, sıcak havayla birlikte hem görüntü kirliliği hem de dayanılmaz kokulara yol açtı. Vatandaşlar, Pamukkale Belediyesi'nin görevini yerine getirmemesi nedeniyle mağdur olduklarını dile getiriyor.

Çöplerin birikmesi tepkilere yol açtı (İHA)

"BU SORUMSUZLUĞU KABUL ETMİYORUZ"



AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, çöplerin günlerce toplanmadığını belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Sokaklarımızda günlerce bekleyen çöpler, pis koku ve görüntü kirliliği oluşturmakta aynı zamanda halk sağlığını tehdit etmektedir. Çocuklarımızın oynadığı parklar, okullarımızın çevresi ve pazaryerleri çöp yığınlarıyla dolmuş durumda. Toplanmayan çöpler nedeniyle, sinek, böcek ve haşere sayısı hızla artarken, ilçe sakinlerimiz her gün daha büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktadır. Pamukkale gibi turistik ilçede bu görüntüler hem ilçemizin imajını zedelemekte hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşürmektedir. Belediyenin asli görevi olan temizlik hizmetini yerine getirmekte yetersiz kalmakta, halkın taleplerini görmezlikten gelmektedir. Pamukkale halkı olarak bu sorumsuzluğunuzu kabul etmiyor, belediyeyi acilen göreve davet ediyoruz. İlçemizin temizliği ve halk sağlığı için gerekli adımların vakit kaybetmeden atılmasını talep ediyoruz" dedi.