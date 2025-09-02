PODCAST CANLI YAYIN

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı: ''Bu yıl toplamadım, toplamayacağım da''

İzmir Foça’da çevre kirliliği ve kötü kokulara neden olan atıklarla ilgili vatandaşların tepkisi büyürken, Belediye Başkanı Fıçı, çevre atıklarının dışarıya bırakılmasının diğer vatandaşlara haksızlık olduğunu belirtti ve toplama yapmayacağını açıkladı.

İzmir'in Foça ilçesinde çevre kirliliği, sinek ve kötü koku yayan çöplerin, çevre atıklarının verdiği rahatsızlık vatandaşları çileden çıkarırken, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, son açıklamasında bu sözünün arkasında olduğunu söyledi.

Başkan Fıçı, "Bu yıl toplamadım, toplamayacağım da. Bunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü o çevre atıklarını dışarıya koyma hakkı diğer vatandaşlara karşı yapılan bir kötü davranıştır. Bu yıl o çevre atıkları oralarda duracak. Toplama şansım yok." dedi.

