Başsavcı Akın Gürlek: “Biz dosyamıza güveniyoruz''

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin bu ay, İBB iddianamesinin ekimde bitebileceğini söyledi. Gürlek, “Canlı da olsa kapalı da olsa gerekli deliller var.” dedi.

Akın Gürlek, yeni adli yıl dolayısıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB'ye yönelik soruşturmanın canlı yayınlanmasına yönelik talebe yanıt veren Gürlek, "Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var." dedi.

İDDİANAME BU AY TAMAM: Gürlek, ilk olarak belediye başkanlarının tutuklu olduğu soruşturmalara ilişkin; eylül ayında Aziz İhsan Aktaş iddianamesini, ekim ayında ise İBB yolsuzluk iddianamesini tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Gürlek, "İddianame yazılmaya başladı. 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı, çok kısa bir süre iddianame için." dedi.

ADLİ TATİL BİLE YAPMADIK: Gürlek, "Kimse adli tatil bile yapmadı. Biz de sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz." dedi.

GEREKLİ DELİLLER VAR: İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin Gürlek, "Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var." dedi.

PİŞMAN OLAN HERKESİ BIRAKMIYORUZ: İBB soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanması için şüphelilere savcılığın baskı yaptığı iddialarına ilişkin etkin pişmanlığın ne olduğunu anlatan Gürlek, "Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, 'Etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim' diye. İtirafçı olmak isteyenlere konuşmaması için kendileri baskı yapıyor. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü." ifadelerini kullandı.

KENT UZLAŞISI: KANUN NEYSE O:

İBB Kent Uzlaşısı dosyasında soruşturma devam ederken barış sürecinin etkisi sorulan Başsavcı Akın Gürlek, "İddianame yazım aşamasında, o süreç başka tabii ki biz de artık çözüme ulaşsın isteriz. Ancak hukuken yapılacaklar belli. Kanun neyse o aslında." dedi.

'OPERASYONU ÖNCE KAPKİ ÖĞRENDİ'

'İBB operasyonu önceden sızdırılmıştı' iddiası hakkında konuşan Gürlek, "Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar." diye konuştu.

