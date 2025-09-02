AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var

Erdoğan'ın toplantıyı açış konuşmasında, Çin ziyaretinin çıktılarının yanı sıra "Terörsüz Türkiye" süreci, Meclis'te kurulan komisyon ve Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
MYK'da, yaz döneminde sahaya inerek "Terörsüz Türkiye" sürecini vatandaşa anlatan AK Partili vekiller ve teşkilât mensuplarının karşılaştığı sorular ve seçmenin dikkat çektiği konu başlıkları masaya yatırılacak.
ANKETLER MASADA
Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, son ekonomik tablo ve Türkiye Buluşmaları kapsamında sahadan elde edilen raporlar çerçevesinde vatandaşın ekonomi yönetiminden beklentilerini içeren bir sunum yapacak.
Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri de, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen tarafından partinin yaptırdığı son anketlerin sonuçlarının paylaşılması olacak.
Yapılan anketlerde partilerin "bu pazar seçim olsa kime oy vereceği"ni içeren seçim araştırmasının yanı sıra, vatandaşın adalete, ekonomiye ve basına güveninin ayrı başlıklarda detaylı olarak ölçüldüğü öğrenildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Diğer ankette ise vatandaşın "Terörsüz Türkiye" sürecine bakışı ve sürecin partilerin oy oranlarına etkisine bakıldığı belirtildi.