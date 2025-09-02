AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var

Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri de, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen tarafından partinin yaptırdığı son anketlerin sonuçlarının paylaşılması olacak.

Takvim Foto Arşiv

Yapılan anketlerde partilerin "bu pazar seçim olsa kime oy vereceği"ni içeren seçim araştırmasının yanı sıra, vatandaşın adalete, ekonomiye ve basına güveninin ayrı başlıklarda detaylı olarak ölçüldüğü öğrenildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Diğer ankette ise vatandaşın "Terörsüz Türkiye" sürecine bakışı ve sürecin partilerin oy oranlarına etkisine bakıldığı belirtildi.