PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin’de gerçekleşen ŞİÖ’deki kritik temaslarının ardından Ankara’ya döndüğü gibi A Takımını topluyor. Bugün yapılacak MYK toplantısının ana gündem maddesi ise Meclis’te kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu olacak. Öte yandan “Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” anket sorusunun oranları da Başkan Erdoğan’a sunulacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var

Erdoğan'ın toplantıyı açış konuşmasında, Çin ziyaretinin çıktılarının yanı sıra "Terörsüz Türkiye" süreci, Meclis'te kurulan komisyon ve Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

MYK'da, yaz döneminde sahaya inerek "Terörsüz Türkiye" sürecini vatandaşa anlatan AK Partili vekiller ve teşkilât mensuplarının karşılaştığı sorular ve seçmenin dikkat çektiği konu başlıkları masaya yatırılacak.

ANKETLER MASADA
Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, son ekonomik tablo ve Türkiye Buluşmaları kapsamında sahadan elde edilen raporlar çerçevesinde vatandaşın ekonomi yönetiminden beklentilerini içeren bir sunum yapacak.

Toplantının en önemli gündem başlıklarından biri de, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen tarafından partinin yaptırdığı son anketlerin sonuçlarının paylaşılması olacak.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Yapılan anketlerde partilerin "bu pazar seçim olsa kime oy vereceği"ni içeren seçim araştırmasının yanı sıra, vatandaşın adalete, ekonomiye ve basına güveninin ayrı başlıklarda detaylı olarak ölçüldüğü öğrenildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Diğer ankette ise vatandaşın "Terörsüz Türkiye" sürecine bakışı ve sürecin partilerin oy oranlarına etkisine bakıldığı belirtildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

SUNUM YAPILACAK
MYK'da Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ve TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de birer sunum gerçekleştirecek. Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve yeni dönemde Meclis gündemine getirilmesi beklenen yasa düzenlemelerine ilişkin bilgi verecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler ve 22 şüphelinin ilk duruşması bugün | Milyonlarca liralık kamu zararı
Gözleri Karadeniz
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak! Masada seçim anketi, Terörsüz Türkiye, ekonomi ve Gazze var
Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerinde yangın! Vali Gül kontrol altına alındığını açıkladı | 17 iş yeri zarar gördü
ASSAN soruşturmasında yeni detaylar! Mühimmat teslimatını geciktirdiler gizli bilgileri yurt dışına kaçırmaya çalıştılar
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu
Başsavcı Akın Gürlek'in evinin önünde hareketli anlar | 2 kişi gözaltına alındı
Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?
Rekor transfer! Uğurcan Çakır 36 milyon euro karşılığında Galatasaray'da
ABD Başkanı Donald Trump hasta mı? Sosyal medyada gündem oldu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan af açıklaması: Herhangi bir çalışma söz konusu değil
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kanlı cinayetin nedeni ortaya çıktı! Hilal Özdemir'in ablası konuştu...
Fenerbahçe yıldız futbolcu Marco Asensio'yu kadrosuna kattı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM'e açıkladı!
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
İlkay Gündoğan Galatasaray'da! İşte İstanbul'a geliş tarihi