CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sarf ettiği sözlerden dolayı İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 150 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.

Özgür Özel’e 150 bin TL’lik manevi tazminat davası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Ağustos'ta Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde Akın Gürlek'e yönelik tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Özel, konuşmasında "Sende şu kadar şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın… Sana soruyorum, dünya kadar avukatı evinden alıp koyuyorsun. AK Partili avukat olunca Adalet Bakanlığı'na soruyorsun. Bir avukat AK Partili olunca kanuna uymak ama muhalifleri savununca kanuna uymamak hangi hukuk adamlığına yakışıyor? Senin anlını karışlayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

150 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT
İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar hakkında 150 bin TL manevi tazminat talep etti.

