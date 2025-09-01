PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan TBF Başkanı Türkoğlu ve A Milli Basketbol Takımı'na tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 mağlup etmesinin ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Başkan Erdoğan'dan TBF Başkanı Türkoğlu ve A Milli Basketbol Takımı'na tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 mağlup etmesinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

OYUNCULARI VE ATAMAN'I TEBRİK ETTİ
Başkan Erdoğan, Çin'de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi dönüşü uçakta yaptığı telefon görüşmesinde Hidayet Türkoğlu ile sporcular ve başantrenör Ergin Ataman'a tebriklerini iletti.

FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonasında (EuroBasket 2025) A Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşılaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu (sol 2), galibiyet sonrası oyuncuları tebrik etti. (AA)

A Milli Basketbol Takımı, organizasyonda ilk 3 maçını kazanarak son 16'ya kalmayı daha önce garantilerken Estonya galibiyetiyle ilk 2'deki yerini kesinleştirdi.

Milliler, 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile grup liderliği maçına çıkacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Türkiye Estonya'yı mağlup etti

