3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirilmesi iddiasına yalanlama: Tamamen asılsız

"Çeşitli sosyal medya mecralarında "Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı" yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.

İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır.

Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmî kurumların açıklamalarını esas alması; gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.