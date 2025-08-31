PODCAST CANLI YAYIN

Hastanede bebek kaçırma girişimi: Düşüğünü gizleyen kadın yakalandı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bebek kaçırmaya çalışan T.D.A. yakalandı. Düşük yaptığını eşine söylemeyen kadın, bebeği arkadaşı F.B’nin yanından aldığını itiraf etti.

Denizli'de yaşayan T.D.A., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bebek kaçırırken yakalandı. Gözaltına alınan T.D.A'nın, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, arkadaşı F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi

