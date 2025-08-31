Denizli'de yaşayan T.D.A., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bebek kaçırırken yakalandı. Gözaltına alınan T.D.A'nın, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, arkadaşı F.B'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi
Hastanede bebek kaçırma girişimi: Düşüğünü gizleyen kadın yakalandı
