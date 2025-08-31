PODCAST CANLI YAYIN

Donald Trump ortalarda gözükmüyor! Sağlık sorunu endişesi

Kamuoyundan günlerdir uzak kalan Donald Trump’ın sağlık durumu sosyal medyada spekülasyonlara yol açtı. Morluklara aspirin kullanımı neden oldu açıklaması gelirken, Başkan Yardımcısı Vance “Görevi devralmaya hazırım” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 ve 31 Ağustos programlarında herhangi bir kamu etkinliği yer almadı, Başkan Trump geçtğimiz salı gününden bu yana da ortada yok. Bu durum spekülasyonları daha da körükledi.

Başlangıçta Bedminster, New Jersey'de tatil planları olan Trump, Washington Times'ın aktardığına göre bu planları iptal edip Beyaz Saray'da kalmayı tercih etti.

SAĞLIK DURUMU MU?
Ancak sosyal medyadaki spekülasyonların temelinde sağlık endişeleri de yatıyor. Trump'ın elinde görülen morluklar, kamuoyunda dikkat çekti. Başkanın doktoru Sean Barbabella, morlukların sık el sıkışma ve kalp sağlığını korumak için aldığı aspirin kullanımından kaynaklandığını belirterek, Trump'ın "zihinsel ve fiziksel sağlığının mükemmel" olduğunu vurguladı.

KRONİK VENÖZ YETMEZLİK NEDİR?
Tıp literatüründe kronik venöz yetmezlik, toplardamarların kanı kalbe yeterince iyi iletememesi sonucu ortaya çıkıyor. Uzmanlar durumun ölümcül olmadığını ancak yaşam kalitesini düşürebileceğini belirtiyor. Özellikle kilolu bireylerde, uzun süre oturanlarda görülüyor.

'GÖREVİ DEVRALMAYA HAZIRIM'
Başkan Yardımcısı JD Vance, USA Today'e yakın zamanda verdiği röportajla tüm dikkatleri yeniden çekti. Vance, Trump'ın sağlığının gayet iyi olduğunu belirterek, "Korkunç bir trajedi yaşanması durumunda görevi devralmaya hazırım" dedi

