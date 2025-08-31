PODCAST CANLI YAYIN

Kampüste dehşet! Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Boğaziçi Üniversitesi önünde yaşanan olayda Ayberk Kurtuluş, eski sevgilisi Hilal Özdemir’i silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Sarıyer'deki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde Ayberk Kurtuluş (20), bilinmeyen nedenle eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'le (15) tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Kurtuluş, Özdemir'e silahla ateş etti. Kanlar içinde kalan genç kız, hayatını kaybetti. Zanlı, daha sonra silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kurtuluş'un 24 suç kaydı olduğu iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

