Kampüste dehşet! Eski sevgilisini öldürüp intihar etti

İstanbul Sarıyer'deki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde Ayberk Kurtuluş (20), bilinmeyen nedenle eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'le (15) tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Kurtuluş, Özdemir'e silahla ateş etti. Kanlar içinde kalan genç kız, hayatını kaybetti. Zanlı, daha sonra silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kurtuluş'un 24 suç kaydı olduğu iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.