PODCAST CANLI YAYIN

19 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 198 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 10 günde 19 ilde düzenlenen operasyonlarda Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis suçlarından 198 kişinin yakalandığını ve 189 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi:
19 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 198 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk."

19 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;
❌49 şüpheli şahıs TUTUKLANDI.
❌10'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

19 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 198 kişi yakalandı (Ekran görüntüsü)19 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 198 kişi yakalandı (Ekran görüntüsü)

Operasyonlarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu.

Şüphelilerin;
◼️Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
◼️Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,
◼️Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri geliri akladıkları,
◼️"Araç kiralama, kapora bedeli, kiralık bungalov" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve
◼️Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

19 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 198 kişi yakalandı (Ekran görüntüsü)19 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 198 kişi yakalandı (Ekran görüntüsü)

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon merkezli olmak üzere Bursa, Van, Elazığ, Manisa, Kars, Muğla, Denizli, Adana, Yalova, Uşak, Ankara, Ağrı, İzmir, Adıyaman, Diyarbakır, Antalya, Düzce, Iğdır, Kırıkkale, Kocaeli, Ordu'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

19 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 198 kişi yakalandı (Ekran görüntüsü)19 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 198 kişi yakalandı (Ekran görüntüsü)

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı!
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...
Galatasaray'ın planları altüst! Fenerbahçe'den transferde dev çalım
Meteoroloji’den 6 ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? | Sıcak hava geri geliyor
Galatasaray - Rizespor maçı sonrası flaş sözler! "Laubali"
Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı! Kadına şiddete sıfır tolerans!
Başkan Erdoğan "Başka müjdelerimiz olacak" diyerek duyurdu! "TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük"
Boğaziçi Üniversitesi'de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
Başkan Erdoğan "şeref" konuğu olarak gidiyor! Çin'de Gazze'nin sesi olacak
Çalışana ikinci tazminat yolu açılıyor! Kimler nasıl yararlanabilir? Maaşa ve süreye göre ne kadar ödenecek?
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu'na "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti
15 ay sonra Jose Mourinho'suz ilk maç! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i netleşti
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu 'A.B.İ' dizisinde!
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı