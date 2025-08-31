Meteoroloji’den 6 ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? | Sıcak hava geri geliyor
Bugün hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM'den yapılan son dakika tahminlerine göre, bugün Kırklareli, Edirne, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan sıcaklıklar ise başta İstanbul olmak üzere yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte il il hava durumu...
