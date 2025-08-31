PODCAST CANLI YAYIN

Meteoroloji’den 6 ile sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur yağacak mı? | Sıcak hava geri geliyor

Bugün hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. MGM'den yapılan son dakika tahminlerine göre, bugün Kırklareli, Edirne, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan sıcaklıklar ise başta İstanbul olmak üzere yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte il il hava durumu...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Trakya'nın batısı ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAK HAVA GERİ GELİYOR
Öte yandan başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sıcak hava dalgası geri geliyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

BUGÜN (31 AĞUSTOS) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Osmaniye ve Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 19°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

