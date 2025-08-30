PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti

CHP’de şaibeli kurultay davası öncesi sular yeniden ısındı. Dava sonucunda “mutlak butlan” kararı çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık ihtimali doğacak. Ancak kriz bununla sınırlı değil. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023’teki adaylık sürecine yönelik "anketlere önem verilmedi" çıkışı yaparak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Arşiv kayıtları ise Özel’in 2022’de "Genel başkanımız doğru aday" dediğini ve 2023 seçim sürecinde "Kemal Bey anketlerde önde" çıkışıyla Kılıçdaroğlu’nu gazladığını ortaya çıkardı. Bu çelişki “Özel o gün mü yalan söyledi, bugün mü gerçeği çarpıtıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arası şaibeli kurultay davası öncesi yine gerildi.

DAVA ÖNCESİ ÇARŞI KARIŞTI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla açılan ve mutlak butlan kararı beklentisiyle takip edilen dava, 30 Haziran'da sonuçlanmadı önce 8 Eylül'e ardından da 15 Eylül'e ertelendi. Dava sonucunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık yolunu açabileceği yorumları yapılırken parti fokur fokur kaynıyor.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN DÖNÜŞ SİNYALLERİ
Özgür Özel süreçte genel başkanlık koltuğunu koruma mücadelesi verirken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünün hakim olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşe hazır olduğunu sinyalleri veriliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış!Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış!

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA "2023" GÖNDERMESİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün CHP yandaşı Sözcü'ye yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na 2023 adaylığı üzerinden yüklendi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olma sürecine yönelik soruyu Özgür Özel, o dönemde adayın belirlenmesi için anket önerdiğini ve bu nedenle parti içinde de eleştirildiğini öne sürdü.

Özel, "Ölçme değerlendirmeye çok inanıyorum. O dönemde de ben hep 'Hiç olmazsa anket yapalım. En yüksek oyu kim alıyorsa onu aday gösterelim'i savundum. Hatta bu yüzden parti içinde eleştirildim, 'Neden anketlere vurgu yapıyorsun' diye... En garanti adayı belirlemek lazım' diye düşünüyordum. Özetle o süreçte ölçme değerlendirmeye yeterince önem vermedik. Herhalde en büyük eksiklik o. Ama tekrar oralara dönüp de yeniden bir tartışma çıkarmak istemem." dedi.

ÖZEL FENA YAKALANDI
Özel'in sözlerinin aksine adaylık sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na "gaz" veren isimlerin başında olduğu biliniyor.

(2022) "DOĞRU ADAY OLDUĞUNA İNANIYORUM
Bu kapsamda Özel'in Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olduğunu söylediği ve anketlerde de önde olduğunu iddia ettiği açıklamaları ortaya çıktı.

Özel 1 Kasım 2022'de Serbestiyet'e verdiği röportajda "Bana sorulduğunda ben CHP Genel Başkanının hem 6'lı masa açısından hem muhalif seçmenden alacağı destek açısından hem de 6'lı masa dışı muhalefetin de destekleyeceği aday olarak doğru bir aday olduğunu düşünüyorum genel başkanımızın… Ben genel başkanın doğru ve iyi bir aday olduğunu düşünüyorum" dedi.

Özgür Özel 1 Kasım 2022: Kemal Kılıçdaroğlu doğru adayÖzgür Özel 1 Kasım 2022: Kemal Kılıçdaroğlu doğru aday

(2023) "ANKETLERDE ÖNDE"
Özel'in 19 Mart 2023 tarihinde Habertürk'e verdiği röportajda ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adaylı olarak duyurulmasının da anketlere iyi yansıdığını savunarak, "Mesela en son AKSOY araştırmayı gördüğümde Kemal Bey 10 puan farkla öndeydi bazı anketlerde 4 puan farkla önde bazı anketler 6 puan farkla önde bazısında 3 puan farkla önde ama Kemal Bey önde…" dediği görüldü.

Özel bugün, o dönem Kılıçdaroğlu'nun adaylığına anket yapılmadan karar verildiğini ve kendisinin ölçme-değerlendirmeden yana olduğunu savunurken, arşivden çıkan açıklamalar tam tersini gösteridi. Zira Özel, 2022'de "Genel başkanımız doğru ve iyi bir aday" diyerek Kılıçdaroğlu'na tam destek vermiş, 2023 seçim sürecinde de "Kemal Bey anketlerde önde" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu savunmuştu. Bu çelişki "Özel o gün mü yalan söyledi, bugün mü gerçeği çarpıtıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından sevinç gözyaşları dökmüştüÖzgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından sevinç gözyaşları dökmüştü

Özgür Özel ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması sonrası partisinin grup toplantısına son kez konuşurken gözyaşı dökmüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de özel deftere özel not: 100 yıl sonra da boş durmuyorlar!
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: "Sadece savaş zamanlarında böylesi olur”
Koza Altın
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
ABD’de gündem “Trump öldü” iddiası! JD Vance’in halefiyet açıklaması körükledi: The Simpsons’a dikkat
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Ağustos MGM il il açıkladı: İstanbul ve o illere sıcak hava dalgası geliyor! Pazar gününe dikkat
Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir
250 milyon euroluk kriz! | Takvim Jose Mourinho'nun ayrılığının perdesini araladı!
Yasin 105 devrede! İsrail Gazze’de topyekün işgale başladı Kassam’dan soykırımcılara büyük darbe geldi
Azmin adı: Zafer! İmanla yazılan destan
Mezun gençlere 2 yıl sağlık güvencesi: GSS muafiyetinde yaş sınırına dikkat
Galatasaray 4'te 4 istiyor! Rizespor maçında forma onların
Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı
Miami'de hayatını kaybetmişti! Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümünde yeni detay | "Ağır ilaçlar neden olmuş olabilir"
Şaibenin ses kaydı iddianamede! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde delege tezgahı böyle kuruldu | Kime kaç yıl hapis isteniyor?
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
Halit Yukay'ın ölümünde çarpıcı iddia! En son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi'nde 16 dakikalık sır...
Kerem Aktürkoğlu resmen Fenerbahçe'de
Keloğlan’ın Cankız’ının kim olduğunu ilk kez duyan küçük dilini yuttu! Meğer Arka Sokaklar’da Gamze Özçelik ile...