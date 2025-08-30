Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN DÖNÜŞ SİNYALLERİ

Özgür Özel süreçte genel başkanlık koltuğunu koruma mücadelesi verirken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünün hakim olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşe hazır olduğunu sinyalleri veriliyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA "2023" GÖNDERMESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün CHP yandaşı Sözcü'ye yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na 2023 adaylığı üzerinden yüklendi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olma sürecine yönelik soruyu Özgür Özel, o dönemde adayın belirlenmesi için anket önerdiğini ve bu nedenle parti içinde de eleştirildiğini öne sürdü.

Özel, "Ölçme değerlendirmeye çok inanıyorum. O dönemde de ben hep 'Hiç olmazsa anket yapalım. En yüksek oyu kim alıyorsa onu aday gösterelim'i savundum. Hatta bu yüzden parti içinde eleştirildim, 'Neden anketlere vurgu yapıyorsun' diye... En garanti adayı belirlemek lazım' diye düşünüyordum. Özetle o süreçte ölçme değerlendirmeye yeterince önem vermedik. Herhalde en büyük eksiklik o. Ama tekrar oralara dönüp de yeniden bir tartışma çıkarmak istemem." dedi.

ÖZEL FENA YAKALANDI

Özel'in sözlerinin aksine adaylık sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na "gaz" veren isimlerin başında olduğu biliniyor.