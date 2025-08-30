Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu "anket" vuruşu! Hem Bay Kemal'e daldı hem kendisiyle çelişti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun arası şaibeli kurultay davası öncesi yine gerildi.
DAVA ÖNCESİ ÇARŞI KARIŞTI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarıyla açılan ve mutlak butlan kararı beklentisiyle takip edilen dava, 30 Haziran'da sonuçlanmadı önce 8 Eylül'e ardından da 15 Eylül'e ertelendi. Dava sonucunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık yolunu açabileceği yorumları yapılırken parti fokur fokur kaynıyor.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN DÖNÜŞ SİNYALLERİ
Özgür Özel süreçte genel başkanlık koltuğunu koruma mücadelesi verirken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünün hakim olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşe hazır olduğunu sinyalleri veriliyor.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA "2023" GÖNDERMESİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün CHP yandaşı Sözcü'ye yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na 2023 adaylığı üzerinden yüklendi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olma sürecine yönelik soruyu Özgür Özel, o dönemde adayın belirlenmesi için anket önerdiğini ve bu nedenle parti içinde de eleştirildiğini öne sürdü.
Özel, "Ölçme değerlendirmeye çok inanıyorum. O dönemde de ben hep 'Hiç olmazsa anket yapalım. En yüksek oyu kim alıyorsa onu aday gösterelim'i savundum. Hatta bu yüzden parti içinde eleştirildim, 'Neden anketlere vurgu yapıyorsun' diye... En garanti adayı belirlemek lazım' diye düşünüyordum. Özetle o süreçte ölçme değerlendirmeye yeterince önem vermedik. Herhalde en büyük eksiklik o. Ama tekrar oralara dönüp de yeniden bir tartışma çıkarmak istemem." dedi.
ÖZEL FENA YAKALANDI
Özel'in sözlerinin aksine adaylık sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na "gaz" veren isimlerin başında olduğu biliniyor.
(2022) "DOĞRU ADAY OLDUĞUNA İNANIYORUM
Bu kapsamda Özel'in Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olduğunu söylediği ve anketlerde de önde olduğunu iddia ettiği açıklamaları ortaya çıktı.
Özel 1 Kasım 2022'de Serbestiyet'e verdiği röportajda "Bana sorulduğunda ben CHP Genel Başkanının hem 6'lı masa açısından hem muhalif seçmenden alacağı destek açısından hem de 6'lı masa dışı muhalefetin de destekleyeceği aday olarak doğru bir aday olduğunu düşünüyorum genel başkanımızın… Ben genel başkanın doğru ve iyi bir aday olduğunu düşünüyorum" dedi.
(2023) "ANKETLERDE ÖNDE"
Özel'in 19 Mart 2023 tarihinde Habertürk'e verdiği röportajda ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adaylı olarak duyurulmasının da anketlere iyi yansıdığını savunarak, "Mesela en son AKSOY araştırmayı gördüğümde Kemal Bey 10 puan farkla öndeydi bazı anketlerde 4 puan farkla önde bazı anketler 6 puan farkla önde bazısında 3 puan farkla önde ama Kemal Bey önde…" dediği görüldü.