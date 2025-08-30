PODCAST CANLI YAYIN

CHP’de kurultay kaosu: Özel’in ikiyüzlülüğü belgelendi!

CHP’de şaibeli kurultay davası öncesi sular yeniden ısındı. Dava sonucunda “mutlak butlan” kararı çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık ihtimali doğacak. Ancak kriz bununla sınırlı değil. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023’teki adaylık sürecine yönelik "anketlere önem verilmedi" çıkışı yaparak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Arşiv kayıtları ise Özel’in 2022’de "Genel başkanımız doğru aday" dediğini ve 2023 seçim sürecinde "Kemal Bey anketlerde önde" çıkışıyla Kılıçdaroğlu’nu gazladığını ortaya çıkardı. Bu çelişki “Özel o gün mü yalan söyledi, bugün mü gerçeği çarpıtıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Bunlar da Var

Erzurum Aşkale Tercan yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı 1 kayıp
Erzurum Aşkale Tercan yolunda feci kaza: 1 ölü 1 yaralı 1 kayıp
Bodrum’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi
Bodrum’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi
Esra Erol kardeşinin düğününde gözyaşlarını tutamadı
Esra Erol kardeşinin düğününde gözyaşlarını tutamadı
CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada
CHP’li başkandan skandal: Personeline sopayla saldırdı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle