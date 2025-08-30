CHP’de kurultay kaosu: Özel’in ikiyüzlülüğü belgelendi!

CHP’de şaibeli kurultay davası öncesi sular yeniden ısındı. Dava sonucunda “mutlak butlan” kararı çıkarsa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık ihtimali doğacak. Ancak kriz bununla sınırlı değil. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023’teki adaylık sürecine yönelik "anketlere önem verilmedi" çıkışı yaparak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Arşiv kayıtları ise Özel’in 2022’de "Genel başkanımız doğru aday" dediğini ve 2023 seçim sürecinde "Kemal Bey anketlerde önde" çıkışıyla Kılıçdaroğlu’nu gazladığını ortaya çıkardı. Bu çelişki “Özel o gün mü yalan söyledi, bugün mü gerçeği çarpıtıyor?” sorusunu gündeme getirdi.