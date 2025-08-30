PODCAST CANLI YAYIN

Miami'de hayatını kaybetmişti! Defne Akçakayalıoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

İş dünyasının tanınan isimleri Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu’nun kızları 19 yaşındaki Defne Akçakayalıoğlu, ABD’nin Miami kentinde yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni açıklanmayan Akçakayalıoğlu, İstanbul’da toprağa verildi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt Defne’nin ölüm nedeni ile ilgili detaylar hakkında bir yazı kaleme aldı. İşte sosyeteyi yasa boğan ölümdeki detaylar.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Zeynep ve Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne'nin ani ölümü gündeme bomba gibi düşmüştü. Miami'de tatil için bulundukları evde sabah saatlerinde yatağında cansız bulunan genç kızın ölümü büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ailesi derin bir şok ve yas içindeyken, Defne'nin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanmaya çalışılıyordu. ABD'de yaşayan Defne'nin ölüm nedenini köşesine taşıyan Sabah'tan Bülent Cankurt konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Cankurt'un yazısı şu şekilde:

"ÖLÜMÜNE AĞIR İLÇALAR NEDEN OLMUŞ OLABİLİR"

"Ölümüyle sosyeteyi yasa boğan, Zeynep-Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin henüz 19 yaşındaki kızı Defne, dün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda ebediye uğurlandı. Herkes Defne'nin sır ölümünü merak ediyordu, sebebini öğrendim. Defne'nin, iki yıldır, golf oymaktan kaynaklı belinde stres kırığı varmış. Son dönemde ağrıları çok artınca anne-babası Defne'yi New York'ta bir doktora götürmüş. Geçtiğimiz salı günü ameliyatı varmış. Ancak Şikago Üniversitesi'nde öğrenim gören ve bir aydır Miami'de staj yapan Defne, stajını tamamlamak istediği için ameliyatı erteleyip ailesiyle Miami'ye dönmüş. Doktoru ağrıları için ağır bir ilaç vermiş. Defne, uyuyamadığı için onun üzerine bir de uyku ilacı almış. İşte bu yüzden vefat ettiği düşünülüyormuş. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

ARKADAŞLARI TÖREN SIRASINDA FENALAŞTI

Akçakayalıoğlu için dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra iş dünyasından ve siyasetten birçok kişi katıldı. Akçakayalıoğlu'nun yakın arkadaşlarından birisi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer yakınları genç kıza hemen müdahale bulunarak sakinleştirmeye çalıştı.

