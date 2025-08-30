FSM kapalı mı, neden kapalı? İstanbul 30-31 Ağustos FSM Köprüsü hangi saatler kapalı?

(Kaynak: AA)

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Etkinlik boyunca sürücüler için alternatif yollar belirlendi. Beykoz ve E-80 kara yolunda kapalı olacak güzergahlar için Mehmet Ali Birand Caddesi, Küçüksu Caddesi, Sadri Alışık Caddesi ve Ömer Besim Caddesi kullanılabilecek. FSM Köprüsü ve bağlantılı yollar için ise TEM Güney'den gelen araçlar Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Levent ve TEM Kuzey Maslak yan yola yönlendirilecek. Baltalimanı'ndan gelen araçlar Etiler veya FSM istikametine, Yeni Riva yolundan gelenler ise Anadolu Hisarı ve Kuzey FSM yönüne sevk edilecek.

Sarıyer ilçesi ve E-80 kara yolunda kapatılacak güzergahlar için 30-31 Ağustos tarihlerinde Büyükdere ve Uğur Mumcu caddeleri alternatif olarak kullanılabilecek.