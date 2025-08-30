PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da hafta sonu (30-31 Ağustos 2025) bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu tarihlerde düzenlenecek etkinlik kapsamında köprüde belirli saatlerde araç geçişi olmayacak. Peki FMS Köprüsü hangi saatlerde kapalı, ne zaman açılacak? İşte merak edilenler…

İstanbul'da 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve bazı ana yollar trafiğe kapatılacak. 30-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında, köprüde belirli saatlerde araç geçişi yasaklandı. Peki FSM kapalı mı, neden kapalı? İstanbul 30-31 Ağustos FSM Köprüsü hangi saatler kapalı?

İSTANBUL'DA 30-31 AĞUSTOS'TA BAZI YOLLAR VE FSM KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPALI OLACAK

İstanbul'da hafta sonunda düzenlenecek 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı ana yollar ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 30-31 Ağustos tarihlerinde etkinlik kapsamında Beykoz ilçesi ve E-80 kara yolu üzerindeki Göksu Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ege Sokak, Küçüksu Caddesi, Körfez Caddesi ve Cuma Yolu Caddesi ile bağlantılı yollar 04.30-19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

FSM KÖPRÜSÜ VE TEM BAĞLANTI YOLLARI
30-31 Ağustos'ta 05.00-11.30 saatleri arasında TEM Güney Maslak ayrımından FSM Köprüsü'nü takiben TEM Güney Sabiha Gökçen ayrımına kadar olan TEM Güney yolu ve bağlantılı yan yollar ile Baltalimanı'ndan gelen O-2 yan yol, Kavacık Köprüsü'ne kadar trafiğe kapatılacak. Ayrıca 31 Ağustos'ta Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye bağlantı yolu ve bazı TEM katılım noktaları da geçici olarak kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Etkinlik boyunca sürücüler için alternatif yollar belirlendi. Beykoz ve E-80 kara yolunda kapalı olacak güzergahlar için Mehmet Ali Birand Caddesi, Küçüksu Caddesi, Sadri Alışık Caddesi ve Ömer Besim Caddesi kullanılabilecek. FSM Köprüsü ve bağlantılı yollar için ise TEM Güney'den gelen araçlar Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Levent ve TEM Kuzey Maslak yan yola yönlendirilecek. Baltalimanı'ndan gelen araçlar Etiler veya FSM istikametine, Yeni Riva yolundan gelenler ise Anadolu Hisarı ve Kuzey FSM yönüne sevk edilecek.

Sarıyer ilçesi ve E-80 kara yolunda kapatılacak güzergahlar için 30-31 Ağustos tarihlerinde Büyükdere ve Uğur Mumcu caddeleri alternatif olarak kullanılabilecek.

