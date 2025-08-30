PODCAST CANLI YAYIN

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleri için hile iddiasıyla 10 yönetici hakkında iddianame

İl Başkanlığı seçimlerinde delege oylarının rüşvetle satın alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Başkan Çelik ile birlikte 10 kişiye dava açıldı.

CHP'de 3-4 Kasım 2023'te yapılan Olağanüstü Kurultay'la ilgili hem ceza hem de "Mutlak butlan" davası devam ederken, İstanbul İl Başkanlığı seçimi de mahkemeye taşındı. Savcılık, seçimlerin şaibeli olduğu yönündeki iddiaları araştırdı. Soruşturma tamamlandı.

Aralarında İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu eski Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Seçimde Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, İnan Güney ve Beykoz ilçesi adına il delegesi olan iki kişinin, Özgür Çelik'e oy verilmesi için para teklif ettiklerine ilişkin ihbar ve ses kayıtları da iddianamede yer aldı.

Delegenin iradesinin, 150 bin lira ile 750 bin lira arasındaki rüşvetlerle satın alındığı vurgulandı. Hatta bir delegenin KİPTAŞ'tan 2 ev sahibi olduğu, Cemal Canpolat'a karşı Çevik'in yanında yer aldığı hatırlatıldı.

İmamoğlu da Kurultay davasından yargılanıyor.

İŞTE O İDDİALAR:

İnan Güney ve birkaç isim, İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'in İl Başkanı seçilmesi için pazarlığa girişti.

Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, 2 delege oyu için 150 bin lira önerdi. Delegeler, 3 oy için 750 bin lira istedi.

Gümüş, Rıza Akpolat'ın "100 bin lira teklif ettiğini ama 2 oy için 750 bin lira istendiğini" itiraf etti.

Tanık Tolgahan Erdoğan, bazı delegelere 15-20 bin TL'lik market yardım kartı dağıtıldığını söyledi.

Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'nin il kongresi ve kurultay sürecinde Kiptaş'tan 2 adet ev sahibi olduğu iddia edildi.

