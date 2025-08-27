İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk çarkının deşifre olmasının ardından tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
RÜŞVETE ARACILIKTAN GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, "rüşvete aracılık etmek" suçundan dün(26 Ağustos) Trabzon'da gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis eşliğinde İstanbul'a getirilen Yılmaz, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Hastanedeki işlemleri tamamlanan avukat Nusret Yılmaz'ın Fatih'te bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İmamoğlu'nun diğer avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı.