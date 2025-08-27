PODCAST CANLI YAYIN

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'a "rüşvet" gözaltısı! Adliyeye sevk edildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun ve Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz 'Rüşvete aracılık etme' suçundan gözaltına alındı. Polis eşliğinde Trabzon’dan İstanbul’a getirillen Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'a "rüşvet" gözaltısı! Adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk çarkının deşifre olmasının ardından tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı

RÜŞVETE ARACILIKTAN GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, "rüşvete aracılık etmek" suçundan dün(26 Ağustos) Trabzon'da gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz (Takvim Foto Arşiv)Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz (Takvim Foto Arşiv)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis eşliğinde İstanbul'a getirilen Yılmaz, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Nusret Yılmaz sağlık kontrolünden geçirildi (Fotoğraf: DHA)Nusret Yılmaz sağlık kontrolünden geçirildi (Fotoğraf: DHA)

Hastanedeki işlemleri tamamlanan avukat Nusret Yılmaz'ın Fatih'te bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi

Ertan Yıldızdan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadıErtan Yıldızdan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı

İmamoğlu'nun diğer avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı.

İmamoğlunun avukatı Mehmet Pehlivana adli kontrol talebi | Para trafiği dikkat çekmişti! İfadesi ortaya çıktı: 2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdimİmamoğlunun avukatı Mehmet Pehlivana adli kontrol talebi | Para trafiği dikkat çekmişti! İfadesi ortaya çıktı: 2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a adli kontrol talebi | Para trafiği dikkat çekmişti! İfadesi ortaya çıktı: "2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Büyük gün" geldi! ASELSAN'ın dikkat çeken "Çelik Kubbe" paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! Barolar Meclis'e geliyor... DEM Parti İmralı'ya gidiyor
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak'taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! İşte yeni sezon yayın tarihi...
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas
Avrupa'da istifa dalgası! İşgalci İsrail'in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?