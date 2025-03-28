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İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'a adli kontrol talebi! Para trafiği tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Pehlivan'ın, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı ile para hareketinin bulunduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 04:13 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 16:34
İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a adli kontrol talebi! Para trafiği tespit edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınan Mehmet Pehlivan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi. (DHA)İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi. (DHA)

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Pehlivan'ın savcılıkça ifadesi alındı.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi. (DHA)İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi. (DHA)

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Savcılık, Pehlivan'ı yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Mehmet Pehlivan (İHA)Mehmet Pehlivan (İHA)

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alınan avukat Mehmet Pehlivan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü.

İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakıldı!


PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Pehlivan'ın, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı'na ilişkin para hareketi tespit edildiği öğrenildi.

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