İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a adli kontrol talebi! Para trafiği tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınan Mehmet Pehlivan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi. (DHA)
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Pehlivan'ın savcılıkça ifadesi alındı.
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi. (DHA)
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Savcılık, Pehlivan'ı yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.