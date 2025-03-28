İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’a adli kontrol talebi! Para trafiği tespit edildi

Mehmet Pehlivan (İHA)

Soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alınan avukat Mehmet Pehlivan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü.



PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Pehlivan'ın, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı'na ilişkin para hareketi tespit edildiği öğrenildi.