İstanbul’da motosikletli çetelere operasyon düzenlendi: 24 gözaltı, 11 tutuklama

İstanbul'da motosikletli suç örgütlerine yönelik 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. DİLAN POLAT'IN GÜZELLİK MERKEZİ HEDEFTEYDİ İstanbul Emniyeti'nin 15–26 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 8 eyleme karışan suç örgütü çökertildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'iş yeri kurşunlama', 'tehdit', 'yağma', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı' gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Dilan Polat'a ait güzellik merkezine de silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi (DHA) ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 96 tabanca, uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi ile silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si ise serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.