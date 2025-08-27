PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da motosikletli çetelere operasyon düzenlendi: 24 gözaltı, 11 tutuklama

İstanbul’da 6 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Ruhsatsız 96 tabanca ve çalıntı motosikletler ele geçirildi, şüphelilerden 11’i tutuklandı. Şüphelilerin Dilan Polat’ın iş yerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi:
İstanbul’da motosikletli çetelere operasyon düzenlendi: 24 gözaltı, 11 tutuklama

İstanbul'da motosikletli suç örgütlerine yönelik 6 ilçede düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

DİLAN POLAT'IN GÜZELLİK MERKEZİ HEDEFTEYDİ

İstanbul Emniyeti'nin 15–26 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 8 eyleme karışan suç örgütü çökertildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 'iş yeri kurşunlama', 'tehdit', 'yağma', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı' gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Bağcılar, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Dilan Polat'a ait güzellik merkezine de silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi (DHA)Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi (DHA)

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 96 tabanca, uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, av tüfeği, 689 tabanca mekanizması, çalıntı motosiklet, 42 mermi ile silah montajında kullanılan mengene, taşlama ve pres makinesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si ise serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (DHA)İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (DHA)

"SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ SÜRMEKTEDİR"

Operasyonlarda ele geçirilen silahlar, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede sergilendi. Sergiye katılan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Teşkilatımız, kararlılıkla suç çetelerine, özellikle motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesini sürdürmektedir. Sosyal medyadan eleman temin eden ve propaganda yapan toplamda 206 hesap kapatılmıştır. Eski yeni fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! Barolar Meclis'e geldi.. DEM Parti İmralı'ya gidiyor
PKK yönünü Tel Aviv'e çevirdi! Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
"Büyük gün" geldi! ASELSAN'ın dikkat çeken "Çelik Kubbe" paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u uyarmış: "Yanlış yöne gidiyorsun"
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak'taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! İşte yeni sezon yayın tarihi...
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Bu halini unutun! Kutu Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu! “Ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum”