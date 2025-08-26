Pankart açarak Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Ada Koçyiğit'ten teşekkür hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan göz ameliyatı için devreye girdiği 10 yaşındaki Ada Koçyiğit ve ailesi ile buluştu.
Bitlis'te 2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan Koçyiğit, geçtiğimiz yıl Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları için Bitlis'e giden Başkan Erdoğan'ın katıldığı "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açtı.
Ada'yı fark eden Başkan Erdoğan, kız çocuğuyla ilgilenilmesi için gerekli talimatları verdi.
Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucu Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyat edilen küçük Ada sağlığına kavuştu.
AHLAT'TA BULUŞTULAR... BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları için Ahlat'ta bulunan ve Malazgirt'te geçmek üzere yola çıkan Başkan Erdoğan güzergah üzerinde kendisini bekleyen "Koçyiğit" ailesi ile görüştü.
10 yaşındaki Ada Koçyiğit, annesi Ceylan Koçyiğit ve babası Musa Koçyiğit Başkan Erdoğan ile sohbet ederek Ada'nın çizdiği hediyeyi verdi.