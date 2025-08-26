PODCAST CANLI YAYIN

Pankart açarak Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Ada Koçyiğit'ten teşekkür hediyesi

Bitlis'te geçtiğimiz yıl "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 10 yaşındaki Ada Koçyiğit, Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle sağlığına kavuştu. Ada Koçyiğit ve ailesi bugün Ahlat'ta Başkan Erdoğan ile buluşarak "teşekkür" hediyesi verdi. Aile duygu dolu anlar yaşarken baba Musa Koçyiğit, Başkan Erdoğan için "Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan göz ameliyatı için devreye girdiği 10 yaşındaki Ada Koçyiğit ve ailesi ile buluştu.

Ahlat’ta duygu dolu buluşma

Bitlis'te 2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan Koçyiğit, geçtiğimiz yıl Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları için Bitlis'e giden Başkan Erdoğan'ın katıldığı "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açtı.

Ada'yı fark eden Başkan Erdoğan, kız çocuğuyla ilgilenilmesi için gerekli talimatları verdi.

Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucu Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyat edilen küçük Ada sağlığına kavuştu.

AHLAT'TA BULUŞTULAR... BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları için Ahlat'ta bulunan ve Malazgirt'te geçmek üzere yola çıkan Başkan Erdoğan güzergah üzerinde kendisini bekleyen "Koçyiğit" ailesi ile görüştü.

10 yaşındaki Ada Koçyiğit, annesi Ceylan Koçyiğit ve babası Musa Koçyiğit Başkan Erdoğan ile sohbet ederek Ada'nın çizdiği hediyeyi verdi.

Başkan Erdoğan, Ahlat (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan, Ahlat (Fotoğraf: AA)

Görüşmenin ardından A Haber'e konuşan aile Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

"ALLAH ONU BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
Baba Musa Koçyiğit, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Dünya liderinin önünde durmak gerçekten kızıma destek oldu. Aileme destek oldu bundan güzel bir şey olamaz." dedi.

Ada Koçyiğit ise, heyecandan konuşamadığını belirterek, "Resim çizdim. Resimde Tayyip dedemle Emine abla vardı" dedi.

Anne Ceylan Koçyiği duygularını şu sözlerle aktardı:

Ben şuan çok mutluyum. İki gün uykusuzlukla buraya geldik. Onun gibi muhteşem bir insanın önünde durmak ayrı bir çaba. Bizi dinledi hediyemizi taktim ettik. Allah onu başımızdan eksik etmesin.

