Pankart açarak Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti... Ada Koçyiğit'ten teşekkür hediyesi

Başkan Erdoğan, Ahlat (Fotoğraf: AA)

Görüşmenin ardından A Haber'e konuşan aile Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

"ALLAH ONU BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Baba Musa Koçyiğit, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Dünya liderinin önünde durmak gerçekten kızıma destek oldu. Aileme destek oldu bundan güzel bir şey olamaz." dedi.

Ada Koçyiğit ise, heyecandan konuşamadığını belirterek, "Resim çizdim. Resimde Tayyip dedemle Emine abla vardı" dedi.

Anne Ceylan Koçyiği duygularını şu sözlerle aktardı:

Ben şuan çok mutluyum. İki gün uykusuzlukla buraya geldik. Onun gibi muhteşem bir insanın önünde durmak ayrı bir çaba. Bizi dinledi hediyemizi taktim ettik. Allah onu başımızdan eksik etmesin.