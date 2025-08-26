Düzce’de aynı evde 5 günde 4 kez yangın: Ev sahibi mağdur

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde Kıyak ailesine ait evde, 5 günde 4 kez yangın çıktı. Yangınların çıkış nedeni belirlenemezken, ev sahibi Kadir Kıyak (52), "Sadece kendiliğinden yanıyor. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve zaten bir kısmı kullanılmaz halde." diye konuştu.

