Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde Kıyak ailesine ait evde, 5 günde 4 kez yangın çıktı. Yangınların çıkış nedeni belirlenemezken, ev sahibi Kadir Kıyak (52), "Sadece kendiliğinden yanıyor. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve zaten bir kısmı kullanılmaz halde." diye konuştu.
Düzce’de aynı evde 5 günde 4 kez yangın: Ev sahibi mağdur
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Kıyak ailesine ait evde nedeni belirlenemeyen yangınlar art arda çıktı. Kadir Kıyak, evin kendi kendine yanmaya devam ettiğini ve mağdur durumda olduklarını söyledi.
