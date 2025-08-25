Tek dileği kızına sarılmak

6 Şubat 2023'te meydana gelen Türkiye'nin kalbine kazınan asrın felaketi, binlerce canı sevdiklerinden kopardı. O büyük yıkımın en acı hikâyelerinden biri de Halime Nuray Bağrıaçık oldu. Bağrıaçık, Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da evinde yakalandı. Bağrıaçık, 3 kızı ile birlikte enkaz altında kaldı. Kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci enkazda can verdi. Halime Nuray 16 saat sonra, kızı İrem ise 132 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Annenin sol kolu, kızı İrem'in ise sol bacağı kurtarılamadı. İrem, protez bacağıyla hayatını sürdürürken, annesi Halime Nuray, defalarca kez ameliyat geçirdi. Halime, ölümle yaşam arasında savaşı kazansa da, hem yüreğinde hem bedeninde onarılmaz yaralar taşıyor.



MADDİ DESTEK BEKLİYOR

Tek dayanağı olan kızı İrem ile kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Halime Nuray, biyonik kol taktırıp, kızına sarılacağı günü iple çekiyor. Bunun için de hayırseverler bir kampanya başlattı. Belli bir aşamaya gelen kampanyada, Halime Nuray biyonik kolla çalışmalara başladı. Ancak Halime Nuray'ın biyonik kol eklemi için de maddi desteğe ihtiyacı var. Yaklaşık 45 bin euroya (2 milyon lira) ihtiyacı olan Halime Nuray, "Kızımla birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum ama tek elle her şeyi yapabilmem mümkün olmuyor. Rahat hareket edebileceğim biyonik el ve kolum olsun istemiştim. 1,5 yıldır hayırseverlerin desteği ile bir aşamaya geldik. Biyonik elim geldi. Yeniden kolumun olacak olması beni çok mutlu ediyor. Dirsek eklemi için de maddi desteğe ihtiyacım var. Bu da tamamlanırsa İrem'e artık iki kolumla birlikte sarılabileceğim" dedi.



Selma Nur ve İnci Bağrıaçık, depremde enkaz altında can vermişlerdi.