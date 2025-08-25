PODCAST CANLI YAYIN

Atlas bebek yaşam savaşını kazandı

Mardin’de kalp rahatsızlığıyla doğan Atlas bebek, acil ameliyatla sağlığına kavuştu; doktorları müdahalenin hayat kurtardığını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Atlas bebek yaşam savaşını kazandı

Mardin'de yaşayan Sefa ve Duygu Boylu çifti, geçtiğimiz 25 Temmuz'da oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı. Hastanede yapılan tetkiklerde minik Atlas'ın kalp damarlarının ters olduğu, kalbinde delik bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Atlas bebek vakit kaybedilmeden ambulans uçakla acil bir şekilde Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, yapılan tetkikler sonucunda minik Atlas'ın hemen ameliyata alınmasını kararlaştırdı. Saniyelerle mücadele edilen başarılı ameliyatla Atlas bebek, yeniden sağlığına kavuştu. Op. Dr. Murat Şimşek, "Çok kısa sürede müdahale edilmeseydi, ölümle sonuçlanabildi. Bebeğimizin sağlık durumu stabil" şeklinde konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Hakem Kurulu kararı bu hafta kararı verecek
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
"Kim Milyoner Olmak İster?"de Nefes Kesen Anlar: 500 Bin TL'lik "Züğürt Ağa" filmi sorusu heyecanı doruklara getirdi.
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Cimbom 3'te 3! Kayserispor - Galatasaray: 0-4 | MAÇ SONUCU
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür
Zafer ayında Boğaz'da gövde gösterisi! TCG Anadolu ve Atatürk'ün mirası TCG Savanora İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kadıköy'de Baumgartner sesleri! Fenerbahçe'nin gündeminde Avusturyalı yıldız var
Fırtına tam gaz! Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın “Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın” sözleri uluslararası basında! Dünya 'çağrı' dedi İsrail 'baskı'
Denizli'de alevlerle mücadele! Yangın tamamen kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
AK Parti'den Terörsüz Türkiye mesaisi! Bakan ve vekiller sahaya indi! Vatandaş süreç için ne diyor?
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"