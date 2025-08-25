Atlas bebek yaşam savaşını kazandı

Mardin'de yaşayan Sefa ve Duygu Boylu çifti, geçtiğimiz 25 Temmuz'da oğulları Atlas'ı kucaklarına aldı. Hastanede yapılan tetkiklerde minik Atlas'ın kalp damarlarının ters olduğu, kalbinde delik bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Atlas bebek vakit kaybedilmeden ambulans uçakla acil bir şekilde Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Op. Dr. Murat Şimşek, yapılan tetkikler sonucunda minik Atlas'ın hemen ameliyata alınmasını kararlaştırdı. Saniyelerle mücadele edilen başarılı ameliyatla Atlas bebek, yeniden sağlığına kavuştu. Op. Dr. Murat Şimşek, "Çok kısa sürede müdahale edilmeseydi, ölümle sonuçlanabildi. Bebeğimizin sağlık durumu stabil" şeklinde konuştu.