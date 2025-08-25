PODCAST CANLI YAYIN

Özal'ın kuşu Cabbar yine kayıp

Antalya’da 28 yıldır bakılan Turgut Özal’ın papağanı Cabbar, yemek yediği sırada çalındı; sahibi Metin Suna, ikinci kez kayıp yaşandığını söyledi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Metin Suna, 28 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybetmesinin ardından Özal'ın Cabbar isimli papağanını almaya karar verdi. Suna'nın 28 yıldır yanından ayırmadığı Cabbar, önceki akşam yemek yediği sırada ortadan kayboldu.

Daha önce de benzer bir olayın yaşandığını ve 58 yaşındaki Cabbar'ın ikinci kez çalındığını belirten Metin Suna, "Papağan rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait. Ben Cabbar'ı 28 sene önce satın aldım, o zamanlar Konyaaltı'nda otel işletiyordum. Oğlu da bende olduğunu biliyor" dedi.

Geçtiğimiz akşam yemek yemek için geldiği mekanda Cabbar'ı beslemek için kapının önündeki ağaca koyduklarını ve 5 dakika sonra yerinde olmadığını söyleyen Suna, "Yemek yemek için gelmiştim, beslemek için ağaca bıraktım. Daha yemek yemeye başlamadan garsonlar hissetmiş, 'Papağanı alırlar' dediler. 'Cabbar'ı kimse almaz' dedim. 5 dakika sonra bir baktım Cabbar yok, çalınmış. Nasıl oldu ben de anlamadım" ifadelerini kullandı.

Metin Suna, 28 yıldır Cabbar'a bakıyordu.

Cabbar, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın çok sevdiği papağanıydı.

