Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl dönümü büyük bir coşkula kutlanıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat'ta toplanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplantısı bugün (25 Ağustos) Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere 25 Ağustos Pazartesi günü katılım sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacaktır.

26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır.

Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, "Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız."

Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."

Başkan Erdoğan, Ahlattaki Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu

