PODCAST CANLI YAYIN

Sakarya Meydan Muhaberesi Milli Parkı hangi ilin sınırları içindedir

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacılar büyük ödüle doğru ilerlerken heyecan doruktaydı. 50 bin TL barajını aşan yarışmacıya sorulan kritik soru, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Yarışmayı kaçıranlar için sorunun detaylarını ve doğru cevabı sizler için derledik.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sakarya Meydan Muhaberesi Milli Parkı hangi ilin sınırları içindedir

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan tavan yaptı. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya yöneltilen kritik soru, izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte sorunun detayları ve doğru cevap…

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yayınlanan sorular anlık olarak sitemizde! Yarışmayı kaçıranlar veya soruları canlı takip etmek isteyenler için soruları ve doğru cevapları hemen burada paylaşıyoruz. Her soru yarışma yayına girdikçe güncelleniyor.

A-Ankara

B-Sakarya

C-Eskişehir

D-Kütahya

DOĞRU CEVAP A ŞIKKI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür
Kayserispor - Galatasaray | CANLI
Zafer ayında Boğaz'da gövde gösterisi! TCG Anadolu ve Atatürk'ün mirası TCG Savanora İstanbul Boğazı'ndan geçti
Fırtına tam gaz! Trabzonspor - Samsunspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın “Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın” sözleri uluslararası basında! Dünya 'çağrı' dedi İsrail 'baskı'
Denizli'de alevlerle mücadele! Yangın tamamen kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
AK Parti'den Terörsüz Türkiye mesaisi! Bakan ve vekiller sahaya indi! Vatandaş süreç için ne diyor?
Akdeniz’in derinliklerinde Osmanlı mührü: Kayıp gemi 350 yıl sonra ortaya çıktı
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Bugün hava nasıl olacak? 16 ile sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 5 derece düşüyor | 24 Ağustos 2025 hava durumu
Sosyal medyada ölüm oyunu! Boğaz sıkma virali için uzmanlar uyardı: Damar genişliyor, tansiyon düşüyor
Anneye erken emeklilik fırsatı! Çalışan anneler borçlanma ile 6 yıla kadar prim kazanıyor | Yeni adımlar atılacak mı?
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında 'kepaze' polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"