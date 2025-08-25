PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne ilişkin, "Anadolu’nun kapılarını açan bu büyük zaferden ilham alarak bizler, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümek, birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmek ve milletimizi çağın gereklerine uygun şekilde daha da ileriye taşımakla mükellefiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bundan tam 954 yıl önce, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletinin kaderini tayin eden, tarihin seyrini değiştiren büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, bu zaferle Türk milletinin, Anadolu topraklarını ebedi yurt edinme iradesini ortaya koyduğunu ve bin yıldır süregelen köklü varlığının temelini attığını aktardı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir.

Anadolu'nun kapılarını açan bu büyük zaferden ilham alarak bizler, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümek, birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmek ve milletimizi çağın gereklerine uygun şekilde daha da ileriye taşımakla mükellefiz. Bu vesileyle, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum."

