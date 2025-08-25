Başkan Erdoğan: Ahlat Kızılema'nın anahtarıdır

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Millet Bahçesi'nde tarihi bir konuşma yaptı. "Ahlat bu topraklarda mevcudiyetimizin simgesidir. Ahlat Türk milleti için Kızılelma'nın anahtarıdır." diyen Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Artık son düzlükte olunduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.