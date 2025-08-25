PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan: Ahlat Kızılema'nın anahtarıdır

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Millet Bahçesi'nde tarihi bir konuşma yaptı. "Ahlat bu topraklarda mevcudiyetimizin simgesidir. Ahlat Türk milleti için Kızılelma'nın anahtarıdır." diyen Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Artık son düzlükte olunduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Elazığ’da ticari araç elektrikli motosiklete çarptı: 1 ölü
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak
Samsun otogarında şok! 70 yaşındaki adam ölü bulundu
Şişli’de aile kavgası kanlı bitti: Eniştesini öldürdü
