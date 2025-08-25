PODCAST CANLI YAYIN

Teknofest Mavi Vatan'da görkemli geçiş

TCG Anadolu ve Savarona’nın da aralarında olduğu 9 gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Başkan Erdoğan, eşiyle birlikte Dolmabahçe’den geçişi selamladı.

Teknofest Mavi Vatan' kapsamında TCG Anadolu ve Savarona gemisinin de aralarında bulunduğu 9 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dolmabahçe'de gemilerin boğazdan geçişini selamladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan sırasıyla TCG Anadolu, Savarona yatı, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da yer alarak geçiş tamamlandı.

KABİNE AHLAT'TA TOPLANIYOR...
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacağını, Kabine Toplantısı'nın ise Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını duyurdu. Duran, yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere 25 Ağustos Pazartesi günü katılım sağlayacaktır" dedi.

Başkan Erdoğan gemileri selamlıyor (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan gemileri selamlıyor (Takvim.com.tr)

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndan geçen gemileri böyle selamladı.

