Eski nişanlıların tartışması cinayete dönüştü

Trajik olay, önceki gün Antalya Kepez'de bulunan bir pastanede meydana geldi. Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre'nin yanında çalışan Elif Kılıç, ayrıldığı nişanlısı Hasan Fırat ile pastanede oturup konuşmaya başladı. Bu sırada pastaneye gelen Kerim Üre, Elif Kılıç ile Hasan Fırat'ın masada tartıştığını gördü. Kerim Üre, ikiliyi uyardı. Buna öfkelenen Hasan Fırat, Kerim Üre'ye yumruk attı. Bunu hazmedemeyen Kerim Üre, Hasan Fırat'a ateş açtı. O sırada araya giren Elif Kılıç, karnından vuruldu. Fırat ve Kılıç kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Dehşet anlarının hemen ardından otomobile binen Üre, bir süre sonra kendi tabancasıyla intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Kılıç ve Hasan Fırat, kurtarılamadı.



'KERİM ÜRE 3 AY ÖNCE BIÇAKLANMIŞ'

Elif Kılıç ve nişanlısı Hasan Fırat'ın bir yıl önce ayrıldığı, Hasan Fırat'ın ayrılıktan dolayı işyeri sahibi Kerim Üre'yi sorumlu tutarak 'Bizi sen ayırdın' dediği Üre'nin işyeriyle ilgili zabıta ve SGK'ya şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı. Sık sık pastaneye giden ve nişanlısı Elif Kılıç ve işyeri sahibiyle tartışan Hasan Fırat, 3 ay önce de Kerim Üre'yi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

Hasan Fırat'ın acılı ağabeyinin, "Abi ben geliyorum de ne olur, abin kurban olsun sana" feryadı ise yürekleri yaktı