Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Gazze tepkisi! Kıtlık ve açlık krizi: Türkiye Filistin halkının haklı mücadelesine desteği sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı Gazze'de İsrail ablukası dolayısıyla yaşanan kıtlıkla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Gazze'de İsrail ablukası dolayısıyla yaşanan kıtlıkla ilgili açıklama yaptı. Dışişlerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri'nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur.

İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır.

Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir.

Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir."

