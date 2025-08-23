PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Uraloğlu Iğdır'da duyurdu: Ürdün, Suriye ve Türkiye masaya oturacak | Esenboğa Metrosu ne aşamada? Yollarda "hız" düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Dilucu Demir Yolu'nun stratejik önemine dikkat çekip "Zengezur Koridoru'ndan 30 yılda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı hesaplıyoruz" dedi. Suriye sınırında tırların yükle-boşalt yapmadan geçişi için adım atıldığını belirten Uraloğlu, "Ürdün, Suriye ve Türkiye sonbaharda masaya oturacak" dedi. Bakan Uraloğlu Şam ve Halep Havalimanları'nın yanı sıra Gaziantep - Halep Demiryolu ağını ayağa kaldırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Esenboğa Metrosu'nu projelendirme çalışmalarının devam ettiğini 2026'da ihaleye çıkılacağını söyledi. Öte yandan Uraloğlu, yollardaki hız sınırı çalışmalarına dair detay verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Uraloğlu Iğdır'da duyurdu: Ürdün, Suriye ve Türkiye masaya oturacak | Esenboğa Metrosu ne aşamada? Yollarda "hız" düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni için gittiği Iğdır'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zengezur Koridoru'nun bölge için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu yolun Orta Koridor'u da destekleyeceğini söyledi.

Uraloğlu, Orta Koridor ile birlikte demir yoluyla yapılacak ticaretin, deniz yoluna göre ciddi zaman tasarrufu sağlayacağına işaret ederek, "Sonuçta her türlü alternatifinizin olması lazım. Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimiz zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliye olarak düşünmüyoruz, aynı zamanda stratejik bir yatırım olarak da düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'ndeUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'nde

TÜRK DÜNYASINA BAĞLANACAK EN KESTİRME YOL

Zengezur Koridoru'nun, Türk dünyasına, Türk cumhuriyetlerine ve Uzak Doğu'ya bağlanacak en kestirme yol olacağını belirten Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nda 15 milyon ton yük taşıma kapasitesini ortaya koyacağız. Koridordan 30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza, 2,1 milyar lira iklim, 3,5 milyar lira zaman ve 4 milyar lira kara yolu bakım kazancı elde edeceğiz. Böylece, Zengezur Koridoru'ndan 30 yıllık projeksiyonda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı hesaplıyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun etrafında 12 organize sanayi bölgesinin kurulduğunu, bu ulaşım yolunun lojistik, sanayileşme ve istihdam gibi birçok imkanı da beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Benzer bir süreç, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda da yaşanabilir mi?" şeklindeki soru üzerine Uraloğlu, yeni sanayi tesislerinin İstanbul'da kurdurulmaması noktasında irade ortaya konulduğunu, Anadolu'da yeni ulaşım projeleriyle nakliyenin kolaylaşmasıyla üretim tesislerinin de rahatlıkla kurulabileceğini anlattı.

Suriye sınırında tırların yükle-boşalt yapmadan geçiş yapması için adım atıldıSuriye sınırında tırların yükle-boşalt yapmadan geçiş yapması için adım atıldı

"ÜRDÜN, SURİYE VE TÜRKİYE OLARAK SONBAHARDA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, Suriye sınırında tırların yükle-boşalt yapmadan geçiş yapması için adım atıldığını belirtti.

"Anlaşma yaptık, Suriye'nin bu konuda gerekli müracaatları yapıp bizim taraftan izin alması gerekiyor." diyen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onları başlatmadılar henüz. Tabii Suriye'de standart dışı ve bakımları düzenli yapılmamış birçok araç var. Biz ilk etapta standart dışı araçların, gümrükten sonraki ilk ile kadar gelmesine müsaade edeceğiz ama standart olan araçların üçüncü ülkelere geçişlerine de müsaade ettik. Aynı şekilde bizim araçlarımız da Suriye'ye, oradan Ürdün'e geçecek. Şimdi bu taşımayı daha profesyonel yapabilmek için sonbaharda Ürdün, Suriye ve Türkiye olarak bakanlarla bir araya geleceğiz."


Uraloğlu, Türkiye'nin Suriye'deki kara ve demir yolu çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek, şimdiye kadar bölgede birçok iş yaptıklarını ve devamıyla ilgili Suriye tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Gaziantep'ten Halep'e kadar uzanan ve tamamen tahrip olmuş demir yolunu ayağa kaldırmak iiçin çalışmalar sürüyorGaziantep'ten Halep'e kadar uzanan ve tamamen tahrip olmuş demir yolunu ayağa kaldırmak iiçin çalışmalar sürüyor

GAZİANTEP - HALEP DEMİRYOLU AĞI AYAĞA KALDIRILACAK

Türkiye'nin ilk etapta Gaziantep'ten Halep'e kadar uzanan ve tamamen tahrip olmuş demir yolunu ayağa kaldırmak istediğini dile getiren Uraloğlu, bu yenileme için 120 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç olduğunu ve finansmanın dünyadaki kuruluşlar tarafından sağlanması için Suriye ile ortak çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ŞAM'DAN SONRA HALEP HAVALİMANI'NA DA TÜRKİYE İMZASI

Uraloğlu, Hicaz Demir Yolu'nun bir bölümündeki tahribatın düşük finansmana ihtiyacının olduğunu ve buradaki tadilatın Türkiye tarafından yapılacağını kaydederek, "Şam Havalimanı'nı yenileme ve büyütme ihalesini Türk şirketleri aldı. Benzer bir süreç, Halep'le ilgili de yürüyor. Suriye'nin altyapıdan üstyapıya her şeye ihtiyacı var. Kaynak noktasının çözülmesi lazım." görüşünü paylaştı.

"PROJELER, DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN YAPILIYOR"

Türkiye'de kara yolları yapım ihalelerinin deprem yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirildiğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetmelikler, yapılacak projelerin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla zaten projelerin deprem yönetmeliğine göre yapılması lazım. 2020 yılında bütün ulaştırma yapılarının deprem yönetmeliğinin çıkarılması görevi, enerji nakil hatları, demir yolu, kara yolu, havalimanları, deniz limanları, bunların hepsinin yönetmeliğinin yapılması görevi Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi, tek elden yürütülsün diye. Bütün ilgili kurumların da katılımıyla bu yönetmelik yayımlandı ve hayata geçti. Yapılan her proje, bu yönetmeliğe göre gerçekleştiriliyor ve otomatikman deprem hassasiyeti dikkate alınarak ihale yapılmış oluyor."

"ULAŞTIRMA YAPILARI, DEPREMDE GEREKLİ İMTİHANDAN GEÇTİ"

Uraloğlu, yeni yapılan hiçbir imalatta bu anlamda bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Eski yapıların da risk grubuna göre, yeni deprem yönetmeliğine göre elden geçirilmesi gerektiğini belirten Uraloğlu, "Biz, başta İstanbul köprüleri olmak üzere otoyollardaki bu tür yapılardaki deprem önlemlerinin yüzde 80-90'ını aldık. Mesela Boğaz köprülerinin hem 15 Temmuz'un hem de FSM'nin bütün askı halatlarını değiştirdik. Dolayısıyla bu anlamda eski ve riskli olanları da bir program çerçevesinde yeniliyoruz. Olası bir depreme karşı ana hatlar gözden geçirildi. Halen özellikle İstanbul ya da Marmara Bölgesi'nde devam eden işlerimiz var. Ulaştırma yapıları, depremde gerekli imtihandan geçti." diye konuştu.

Esenboğa Metrosu'nun 2026'da ihaleye çıkmsı bekleniyorEsenboğa Metrosu'nun 2026'da ihaleye çıkmsı bekleniyor

İstanbul depreminde ulaşım yollarında oluşacak yoğunluğu azaltmak için projelerin sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, Ankara'daki metro çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Esenboğa Metrosu'nda bir proje revizyonu yapıyoruz. O bizim sorumluluğumuzda. Belediye, bunun bizim tarafımızdan yapılmasını talep etmiş, Cumhurbaşkanımız uygun görmüş, bünyemize almışız. Eski bir proje, onu gözden geçiriyoruz. Bu sene herhalde bitiririz gözden geçirmeyi. Önümüzdeki sene de ihale edebiliriz diye düşünüyorum."

Bakan Uraloğlu, yollardaki hız düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdiBakan Uraloğlu, yollardaki hız düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi



"YOLLARDAKİ HIZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yollardaki hız sınırı çalışmalarının sürdüğüne işaret etti.

Sene sonuna kadar belirli güzergahları tamamlayacaklarını dile getiren Uraloğlu, "Bazı düzenlemeler yaptık. Yaya geçitlerini kapatacağımız yerlerde kapatacağız. İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınan bazı kararlarla uygulayacağız. Birçok yerde yaya geçidi vardı. Yaya geçidinde hızı 50'ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz yani birbirine yakın olanları kapatıyoruz, alt ve üst geçitler yapacağız oralara." diye konuştu.

Zengezur Koridorunun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattının temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdiZengezur Koridorunun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattının temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
Beyaz Saray’da ilginç anlar! FIFA Başkanı Infantino övgü yağdırdı: Trump Dünya Kupası’na el koydu
Çerçioğlu'nu CHP'den istifaya götüren Kuşadası'ndaki 6 milyarlık imar rantının arkasındaki kilit isim! "Tibet Özer isterse olur"
Epstein’ın sevgilisi Maxwell’in ifadesi ortaya çıktı! Trump ile ne zaman tanıştılar? “Uygunsuz ilişkiye girmedi”
Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
Tel Aviv'de sirenler çalıyor! Yemen İsrail'e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
Mourinho'dan sürpriz kadro! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı için iki haftalık süre değerlendirmesi
Edson'dan sonra sıra onda! Fenerbahçe'den sürpriz hamle
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye'de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş'ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinden Galatasaray'a yalanlama!
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor