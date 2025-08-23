Gaziantep'ten Halep'e kadar uzanan ve tamamen tahrip olmuş demir yolunu ayağa kaldırmak iiçin çalışmalar sürüyor



GAZİANTEP - HALEP DEMİRYOLU AĞI AYAĞA KALDIRILACAK



Türkiye'nin ilk etapta Gaziantep'ten Halep'e kadar uzanan ve tamamen tahrip olmuş demir yolunu ayağa kaldırmak istediğini dile getiren Uraloğlu, bu yenileme için 120 milyon dolarlık finansmana ihtiyaç olduğunu ve finansmanın dünyadaki kuruluşlar tarafından sağlanması için Suriye ile ortak çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ŞAM'DAN SONRA HALEP HAVALİMANI'NA DA TÜRKİYE İMZASI



Uraloğlu, Hicaz Demir Yolu'nun bir bölümündeki tahribatın düşük finansmana ihtiyacının olduğunu ve buradaki tadilatın Türkiye tarafından yapılacağını kaydederek, "Şam Havalimanı'nı yenileme ve büyütme ihalesini Türk şirketleri aldı. Benzer bir süreç, Halep'le ilgili de yürüyor. Suriye'nin altyapıdan üstyapıya her şeye ihtiyacı var. Kaynak noktasının çözülmesi lazım." görüşünü paylaştı.

"PROJELER, DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN YAPILIYOR"



Türkiye'de kara yolları yapım ihalelerinin deprem yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirildiğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetmelikler, yapılacak projelerin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla zaten projelerin deprem yönetmeliğine göre yapılması lazım. 2020 yılında bütün ulaştırma yapılarının deprem yönetmeliğinin çıkarılması görevi, enerji nakil hatları, demir yolu, kara yolu, havalimanları, deniz limanları, bunların hepsinin yönetmeliğinin yapılması görevi Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi, tek elden yürütülsün diye. Bütün ilgili kurumların da katılımıyla bu yönetmelik yayımlandı ve hayata geçti. Yapılan her proje, bu yönetmeliğe göre gerçekleştiriliyor ve otomatikman deprem hassasiyeti dikkate alınarak ihale yapılmış oluyor."

"ULAŞTIRMA YAPILARI, DEPREMDE GEREKLİ İMTİHANDAN GEÇTİ"

Uraloğlu, yeni yapılan hiçbir imalatta bu anlamda bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Eski yapıların da risk grubuna göre, yeni deprem yönetmeliğine göre elden geçirilmesi gerektiğini belirten Uraloğlu, "Biz, başta İstanbul köprüleri olmak üzere otoyollardaki bu tür yapılardaki deprem önlemlerinin yüzde 80-90'ını aldık. Mesela Boğaz köprülerinin hem 15 Temmuz'un hem de FSM'nin bütün askı halatlarını değiştirdik. Dolayısıyla bu anlamda eski ve riskli olanları da bir program çerçevesinde yeniliyoruz. Olası bir depreme karşı ana hatlar gözden geçirildi. Halen özellikle İstanbul ya da Marmara Bölgesi'nde devam eden işlerimiz var. Ulaştırma yapıları, depremde gerekli imtihandan geçti." diye konuştu.