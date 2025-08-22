Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi

Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı sağlayacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla atıldı.
Uraloğlu törende "Türkiye Demir İpek Yolu'nda merkez ülke" açıklamasını yaptı.
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı temel atma töreni
BAŞKAN ERDOĞAN: ÇOK ÖNEMLİ BİR KALKINMA HAMLESİ
Başkan Erdoğan ise açılış törenine gönderdiği mesajda "Hat bölgesel ticarete olumlu yansıyacak" dedi. Erdoğan, "Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu hat köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir" ifadelerini kullandı.
KARS-IĞDIR-ARALIK- DİLUCU DEMİRYOLU
Kars-Iğdır-Aralık- Dilucu Demiryolu, Kalyon Holding tarafından 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde proje için 2.4 milyar euroluk dış finansman sağlandı.
TÜRK DÜNYASINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK
Temeli atılacak hat Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak. Türk dünyasını birbirine bağlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 110 milyar liraya inşa edilmesi beklenen hattı 2029 sonunda hizmete almayı planladıklarını anlattı.
5,5 MİLYON YOLCU, 15 MİLYON TON YÜK KAPASİTESİ
Bakan Uraloğlu hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil, inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz."
TÜRKİYE ASYA İLE AVRUPA ARASINDAKİ EN İSTİKRARLI BAĞLANTI OLACAK
Türkiye'nin jeostratejik konumunun küresel tedarik zincirlerinde de belirleyici rol üstlendiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Bugün artık dünyada güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir ulaştırma rotaları tartışılıyor. Türkiye bu tabloda bir jeostratejik güven adası olarak öne çıkıyor. Zengezur Koridoru ve onun ayrılmaz parçası olan temelini atacağımız Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı da bunun somut göstergelerindendir. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte, ülkemiz Asya ile Avrupa arasında uzanan en istikrarlı bağlantı noktası haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.