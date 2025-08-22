Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi

Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı sağlayacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla atıldı.

Uraloğlu törende "Türkiye Demir İpek Yolu'nda merkez ülke" açıklamasını yaptı.



Başkan Erdoğan: Kars-Dilucu hattı kalkınma hattıdır





BAŞKAN ERDOĞAN: ÇOK ÖNEMLİ BİR KALKINMA HAMLESİ



Başkan Erdoğan ise açılış törenine gönderdiği mesajda "Hat bölgesel ticarete olumlu yansıyacak" dedi. Erdoğan, "Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu hat köprü vazifesi görecek çok önemli bir kalkınma hamlesidir" ifadelerini kullandı.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hattı temel atma töreni





KARS-IĞDIR-ARALIK- DİLUCU DEMİRYOLU



Kars-Iğdır-Aralık- Dilucu Demiryolu, Kalyon Holding tarafından 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde proje için 2.4 milyar euroluk dış finansman sağlandı.