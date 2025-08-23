PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor

CHP’li İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, BDDK tarafından hazırlanan raporda 2019-2025 yılları arasında yurtdışından alınan 66 milyar TL’lik kredinin önemli bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Avrupa bankalarının, siyasi amaçlarla Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye sağladığı, güncel kurla 121 milyar liralık kredinin faturası millete çıktı. İmamoğlu’nun projeler yerine seçim çalışmalarında ve CHP’nin şaibeli kurultayında harcadığı krediler, faiziyle geri ödenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, BDDK tarafından hazırlanan raporda 2019-2025 yılları arasında yurtdışından alınan 66 milyar TL'lik kredinin önemli bir kısmının amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Rapora göre, 38.6 milyar TL kredi konusu olmayan alanlara aktarılırken, 18.1 milyar TL ise doğrudan kişi veya firmaların hesaplarına gönderildi. Kalan 9.7 milyar TL'lik kısmın ise başka para girişleriyle birleşerek izlenebilirliğini yitirdiği belirtildi. İBB hesaplarından yüksek miktarda para transferi yapılan firmalar arasında soruşturmaya konu yolsuzluk örgütüyle bağlantılı çok sayıda isim yer aldı.

GÜNCEL KURLA 121 MİLYAR TL EDİYOR

Türkiye'nin son dönemdeki bağımsız politikalarını bahane ederek hükümete kredi musluklarını kapatan Avrupa bankaları, 2019-2024 yılları arasında "çeşitli proje finansmanı kılıfıyla" Ekrem İmamoğlu'na ortalama kurla 66 milyar TL, güncel kurla ise 121 milyar TL siyasi finansman sağladı. BDDK raporuyla bu finansmanın, amacı dışında kullanılarak İBB'deki yolsuzluk örgütüne aktarıldığı tespit edildi. EBRD, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, BNP Paribas ve HSBC gibi Avrupa'nın önde gelen kreditörleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kredi taleplerini reddedip İBB'ye 1 milyar 444 milyon euro ve 1 milyar 600 milyon dolar kredi vererek Ekrem İmamoğlu'na siyasi finans sağlanmasında Alman Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, İngiliz büyükelçisi ile buluşmalar ve Avrupalı siyasilerle İmamoğlu'nun kurduğu ilişkiler etkili oldu. 2024 yerel seçimlerinin finansmanında da kullanıldığı değerlendirilen krediler, milletin cebinden faiziyle Avrupa bankalarına geri ödenecek. 2019-2024 yılları arasında Avrupa'nın önde gelen finans kuruluşları EBRD, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, BNP Paribas ve HSBC, İBB'ye 1 milyar 444 milyon euro ve 1 milyar 600 milyon dolar tutarında proje bazlı kredi sağladı. Metro, tramvay, katı atık yakma tesisi inşaatı ve metro aracı satın alımı adı altında ortalama kurla 66 milyar TL, güncel kurla ise 121 milyar TL'ye ulaşan bu kaynak, İmamoğlu'nun siyasi kariyer harcamalarına dönüşürken hükümetin kredi talepleri ise reddedildi.

SİSTEME AKTARILDI

Dünyanın önde gelen bankalarının küresel ekonominin daraldığı bir dönemde İBB'ye aktardığı milyarlar, önce İBB içerisindeki bir havuzda toplandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporda bu paralar projelere harcanmak yerine İBB'deki yolsuzluk örgütüne üye isimlerin şirketlerine muhtelif harcama ödemeleri olarak ödenerek İmamoğlu'nun kurduğu sisteme aktarıldı. Proje kılıfıyla İmamoğlu'nun emrine verilen milyarlarca kredi, medyadan siyasete kadar pek çok alanda İmamoğlu'nun siyasi kariyeri için harcandı. 2023 yılında yapılan şaibeli CHP kurultayında ve 2024 yerel seçimlerinde söz konusu finansman kullanıldı. İmamoğlu'nun kurduğu sisteme bağlı olarak çalışan gazeteciler ve bazı medya kuruluşları bu paralarla fonlandı.

İBB soruşturmasına 320 gözaltı! İşte rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kronolojisiİBB soruşturmasına 320 gözaltı! İşte rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kronolojisi

121 MİLYARLIK FATURA MİLLETİN CEBİNDEN ÇIKACAK

Güncel kurla 121 milyar TL, ortalama kurla ise 66 milyar TL olarak hesaplanan ve İstanbul'a hizmet verecek projeler yerine, İmamoğlu üzerinden Türkiye'yi ele geçirmek için planlanan siyasi proje için sağlanan krediler milletin cebinden faiziyle birlikte geri ödenecek.

