SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor

Türkiye enerjide tam bağımsızlıkta emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda başlatılan Karadeniz’deki Türkiye’nin en büyük doğal gaz keşfi 5. Yılında. Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025 , 11:27
Karadeniz’deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak’ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, tarihinin en büyük gaz keşfi olan Karadeniz'deki müjdenin 5'inci yılını geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos 2020'de "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadeleriyle müjdelediği keşfin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sakarya Gaz Sahası'nda üretim için düğmeye bastı.

Fatih Sondaj Gemisi (Takvim Foto Arşiv)Fatih Sondaj Gemisi (Takvim Foto Arşiv)

Zonguldak'ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan gazın karaya getirilmesi için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı.

Faz-1 çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretimin 9,5 milyon metreküp olduğu sahadan bugüne kadar toplam yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi.

Fatih Sondaj Gemisi (Takvim Foto Arşiv)Fatih Sondaj Gemisi (Takvim Foto Arşiv)

OSMAN GAZİ ÜRETİMİ KATLAYACAK
Üretimin artırılması için yapılan Faz-2 çalışmalarında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gaz, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunda işlenecek. Osman Gazi'de işlenecek ve karaya taşınacak gaz ile mevcut üretim kapasitesi ikiye katlanarak günde 20 milyon metreküpe çıkarılacak.

Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'te devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

Fatih Sondaj Gemisi (Takvim Foto Arşiv)Fatih Sondaj Gemisi (Takvim Foto Arşiv)

Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen operasyonlar, Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile kesintisiz olarak devam ediyor. Enerji filosuna yeni katılan 5'inci ve 6'ncı sondaj gemilerinden birinin 2026 yılı içinde Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, "Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz, çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra da durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların devam ettiğini belirten Bayraktar, "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Sondaj Gemisi (Takvim Foto Arşiv)Fatih Sondaj Gemisi (Takvim Foto Arşiv)

BERAT ALBAYRAK'IN KALEMİNDEN: ENERJİDE EN ÖNEMLİ MEYDAN OKUMA HİDROKARBON ARAMACILIĞI

'Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde başlatılan "Enerjide tam bağımsızlık" hamlesi bugün meyvelerini veriyor.

Enerjide en önemli meydan okumanın 'hidrokarbon aramacılığı' olduğunun altını çizen Albayrak, "Burası Çok Önemli" isimli kitabında konuya ilişkin şu satırları kaleme aldı;

Dünyanın en büyük firmalarının, dev kamu şirketlerinin yer aldığı, küresel siyasette net belirleyici faktör olarak kabul edilen hidrokarbon aramacılığında gerçekten bir iddia ortaya koymak istiyorsanız, size dayatılan dar gömleği yırtmanız, bağımsızlığı hedefliyorsanız mutlaka ama mutlaka yeni bir oyun planı geliştirmeniz zaruridir.

Fatih Sondaj Gemisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak (Takvim Foto Arşiv)Fatih Sondaj Gemisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak (Takvim Foto Arşiv)

En başta da uzun yıllardır yabancı firmaların kazdığı kuyular, yaptığı sondajlar sonucunda bu ülkede olmadığını söyledikleri petrol ve gazın peşine bir de bizzat sizin düşmeniz ve bu hidrokarbon zenginliğine sahip olup olmadığınızı kendi gözlerinizle görmeniz gerekir.

"TÜRK GENÇLERİNİN KÜRESEL DEVLERLE REKABET EDEBİLECEK DONANIMDA OLDUĞUNU İSPATLADIK"

2020 yılında Karadeniz'de ilk keşfimizi yapmamızla birlikte artık açık denizde arama ve üretim gemisi işletebilme ve doğal gaz keşfi yapma başarısı elde etmiş olduk.

Bu başarı hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de hem de başka sahalarda arama faaliyetlerini sürdürme konusundaki azmimizi, kararlılığımızı artırdığı gibi Mavi Vatan'a sahip çıkmak için diplomatik ve hukuki çalışmalara yoğunlaşmamızda önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

Denizlerde doğal kaynak aramacılığı bir yetkinlik ve devamlılık konusudur.

Fatih Sondaj Gemisi (Takvim Foto Arşiv)Fatih Sondaj Gemisi (Takvim Foto Arşiv)

Bizse yaptığımız keşif ile buna yetkin olduğumuzu gösterdik.

Türk gençlerinin, Türk mühendislerinin, en zor çalışma alanı olan denizlerde hidrokarbon aramacılığında dünyaya meydan okuyabilecek, küresel devlerle rekabet edebilecek donanımda olduğunu ispatladık.

Devamlılık noktasında ise şundan eminim:

Gerek doğal gazda gerekse petrolde ilerleyen dönemlerde bu alanda daha çok müjdeler vermek nasip olacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Zelenskiy’den Putin’e Güvenlik garantileri şartı! Barış masası için Türkiye’yi işaret etti
Aydın’da rantın Ağbaba’sı var! Çerçioğlu’na CHP rozeti attıran yapı deşifre: Kuşadası’nda çökülen arsalar... Didim’de kapatılan araziler
Türk Telekom
Kripto baronu İçer’in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! Gökalp İçer’in karanlık ağı
Milas açıklarında alabora olan teknedeki 2 çocuk da kurtarıldı!
Terörsüz Türkiye komisyonunda açıklandı! Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29’luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3’lü hesap senaryosu
Bıyıklı Neo-Nazi kadınlar hapishanesinde kalmak için cinsiyet değiştirdi
İstanbul Valiliği’nden başıboş sokak köpeği açıklaması: İvedilikle toplayın
Daltonlar suç örgütü hakkında bin 676 sayfalık iddianame! Gençleri tuzaklarına böyle düşürüyorlar: Lüks araba, pahalı mekan, marka giyim...
Vurgun ekspresi! Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğlu’na aktı | 38 milyar TL’lik para trafiği
Galatasaray’ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat
Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! 3-4 transfer lazım
İsrail Gazze’de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun
Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var
Solskjaer’in kozu orta saha! Beşiktaş’ın 11’i netleşti
EkremEdit Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ’dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam’ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...